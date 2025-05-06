حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. إليك المواعيد

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 الجديدة.. في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، يبرز مشروع شقق الاسكان الاجتماعي 2025 الجديدة كواحد من أكبر المبادرات السكنية الهامة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بمستويات دخل متفاوتة.

ويجمع مشروع حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 الجديدة بين وحدات سكنية بمساحات متنوعة وتشطيبات مختلفة، بما يسمح بتقديم خيارات متعددة تناسب الإمكانيات الاقتصادية للمواطنين.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 الجديدة

وتتنوع أسعار الوحدات في شقق الاسكان الاجتماعي 2025 الجديدة تبعًا لعوامل أساسية، مثل الموقع الجغرافي، مساحة الوحدة، ونوع التشطيب، إضافة إلى الخدمات المتوفرة داخل كل مشروع.

وتسعى الدولة من خلال هذا الطرح إلى تحقيق التوازن بين الجودة والسعر، مع توفير تسهيلات في السداد لجعل التملك في متناول فئات أكبر من المواطنين.

ومن المقرر فتح باب التقديم الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال الفترة القادمة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الجديدة

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها الموجز ينقلها لكم بالتفصيل، وهي كما يلي:

1. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

2. يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

3. يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

4. لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

وأشارت الوزارة إلى أن كافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل سيتم إتاحتها داخل كراسة التقديم إلكترونيا.

وأوضح الصندوق إلى أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمتقدم بالنسبة لمنخفضي الدخل سنويا 144 ألف جنيه وشهريا 12 ألفا بالنسبة للفرد و180 ألفا سنويا وشهريا 15 ألفا للأسرة.

أما بالنسبة لمتوسطو الدخل فيبلغ الدخل السنوي 240 ألفا و20 ألفا شهريا وبالنسبة للأسرة 300 ألف سنويا و25 شهريا.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 الجديدة

يتم فتح الحجز لـ شقق الاسكان الاجتماعي 2025 الجديدة بدءًا من يوم من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، عن طريق أسبقية الحجز.

أماكن طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل

حدائق العاصمة بدر ٦ أكتوبر حدائق أكتوبر العاشر من رمضان 15 مايو رشيد العلمين الجديدة بني سويف الجديدة المنيا الجديدة ناصر غرب أسيوط أسوان الجديدة في عدد من المراكز بالمحافظات الدقهلية (جمعة) / دمياط أشطا- تل وردة) البحر الأحمر (الغردقة) المنيا مطروح

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