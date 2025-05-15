137 إزالة في أسبوع..سوهاج تتحرك بقوة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26

تواصل محافظة سوهاج تكثيف جهودها في ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيدًا على فرض سيادة القانون وحماية الرقعة الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات، التي انطلقت في 10 مايو الجاري.

وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة 137 حالة تعدٍ، ما بين مبانٍ وزراعات مخالفة، على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل الإزالات

وفقًا لما أوضحه المحافظ، تم إزالة 52 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بينها 51 حالة بناء غير مرخص على مساحة تجاوزت 101 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة زراعة على مساحة 5 أفدنة.

وفيما يخص الأراضي الزراعية، نجحت الأجهزة المعنية في إزالة 85 حالة تعدٍ بمساحة بلغت 70 قيراطًا، بما يعكس التزامًا واضحًا بالحفاظ على موارد الدولة ومنع التمدد العمراني غير المخطط.

إزالة المخالفات

إجراءات حاسمة ورقابة مستمرة

وشدد المحافظ على أن حملات الإزالة لن تتوقف، وأن جميع التعديات سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية، مؤكدًا أن الإزالة تتم حتى سطح الأرض لضمان عدم تكرار المخالفة، كما وجه بتكثيف المرور الميداني بالتعاون بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لرصد أي تعدٍ جديد وإزالته في المهد.

وأضاف "سراج" أن الإحالة الفورية للنيابة المختصة ستكون مصير أي متعدٍ، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي محاولات لفرض الأمر الواقع على الأراضي المملوكة لها أو على الرقعة الزراعية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

دعم الاستقرار وتحقيق العدالة

تأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة للحفاظ على حقوقها ومقدراتها، وتحقيق العدالة بين المواطنين من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، خاصة أن البناء المخالف والتعديات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والتخطيط العمراني السليم.

تفاعل شعبي ومطالب بالاستمرار

وقد لاقت حملات الإزالة ترحيبًا من عدد كبير من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق التي شهدت استغلالًا عشوائيًا للأراضي الزراعية أو تعديات على أملاك الدولة، حيث اعتبر الأهالي أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط وتمنع انتشار الفوضى العمرانية، وطالب بعض المواطنين عبر المجالس المحلية بضرورة استمرار الحملات بشكل دوري، إلى جانب تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية على الأراضي المستردة لتعظيم الاستفادة منها وخلق فرص عمل، مما يعزز الشعور بالعدالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

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