أرقام تصنع الأمل.. مصر تُحطم حاجز البطالة وتسجل 6.3% فقط

في مؤشر إيجابي على تحسن أوضاع سوق العمل في مصر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 6.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، و6.9% في الربع الأخير من عام 2024.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي صدر اليوم، أن هذا التراجع يعكس مؤشرات تعافٍ اقتصادي وتزايد في حجم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة، والتشييد والبناء، والتجارة، والصناعة التحويلية، والتي ساهمت مجتمعة في استيعاب آلاف الباحثين عن عمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

توزيع البطالة بين الذكور والإناث

وكشف التقرير أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 4.9%، مقارنة بـ5.3% في الربع السابق، ما يشير إلى انخفاض ملموس في البطالة بين الذكور نتيجة التوسع في المشروعات القومية ومبادرات دعم القطاع الخاص.

أما بين الإناث، فقد بلغ المعدل 16.7%، وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا لكنه لا يزال يعكس تحديات قائمة أمام دخول المرأة إلى سوق العمل، خاصة في المحافظات الريفية والصعيد.

سوق العمل يستعيد نشاطه

سجّل حجم قوة العمل في مصر نحو 31.5 مليون فرد خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 200 ألف عن الربع الأخير من 2024، وتوزعت القوة العاملة بين 26.4 مليون من الذكور و5.1 مليون من الإناث.

وأشار الإحصاء إلى أن قطاع القطاع غير الرسمي لا يزال يستوعب نسبة كبيرة من العاملين، خاصة في مجالات البناء والتجارة الموسمية، ما يسلّط الضوء على الحاجة لتقنين أوضاع هذا القطاع ودمجه في الاقتصاد الرسمي.

جهود حكومية لدعم التوظيف

يأتي هذا الانخفاض في معدل البطالة في ظل تنفيذ الحكومة المصرية عدة برامج تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة، من بينها مبادرة حياة كريمة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج التدريبية التي تقدمها وزارة القوى العاملة.

ويُتوقع أن يستمر تحسن معدلات التشغيل خلال الفترات المقبلة مع زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع الطلب على العمالة في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

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