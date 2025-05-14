السيسي يُطلق ثورة تعليمية.. الذكاء الاصطناعي في المناهج وتطوير الرعاية الصحية

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة على الصعيدين التعليمي والصحي في مصر.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

توجيهات الرئيس السيسي بشأن الذكاء الاصطناعي في التعليم

في إطار سعيه المستمر لتحسين المنظومة التعليمية، وجه الرئيس السيسي الحكومة بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية ضمن المناهج الدراسية، وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات، خاصةً في مجال التعليم، مما سيسهم في تأهيل الطلاب لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

التطورات الصحية والمبادرات الرئاسية

استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع عددًا من المبادرات الرئاسية الموجهة لتحسين الصحة العامة، التي تستهدف مراحل عمرية مختلفة من الولادة وحتى سن الـ65. من أبرز هذه المبادرات:

مبادرات صحة الأم والطفل التي تقدم خدمات طبية للأطفال من الولادة حتى 5 سنوات، ومن 5 إلى 15 سنة، وكذلك الفئات العمرية من 18 سنة حتى 65 سنة.

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، والتي تم من خلالها علاج 2.7 مليون مواطن منذ إطلاقها في يوليو 2018، بتكلفة إجمالية بلغت 24.7 مليار جنيه.

وتابع الرئيس السيسي كذلك جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، حيث أكد على ضرورة توفير التسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي

في إطار اهتمامه بتحسين قطاع الصحة، وجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي وتعزيز مشاركتهم في البرامج التدريبية الحديثة، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتتضافر جهود الدولة المصرية في الفترة الحالية لتحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في التعليم والصحة، حيث يسعى الرئيس السيسي من خلال توجيهاته الأخيرة إلى تحسين التعليم في مصر من خلال الذكاء الاصطناعي، وكذلك ضمان تقديم خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين عبر تنفيذ مبادرات صحية رئاسية تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في البلاد.

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