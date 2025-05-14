جاكلين عازر تعزز منظومة النقل العام بـ 27 أتوبيسا لخدمة 8 خطوط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن محافظة البحيرة تواصل العمل على تطوير خطوط الأتوبيسات العامة لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وضمان تقديم خدمات نقل عام تتسم بالجودة والانضباط، وفق أعلى المعايير، ويعرض الموجز خطوط منظومة النقل العام بـ 27 أتوبيسًا لخدمة 8 خطوات.

أوضحت أن محافظة البحيرة تسعى لتحسين خدمات النقل العام لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة حياتهم اليومية، وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات مريحة وآمنة.

تشغيل عدد من الخطوط الجديدة للأتوبيسات

كما أشار اللواء أشرف فوزي المدير التنفيذي لمشروع المواقف والنقل الداخلي أنه تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة للأتوبيسات لتخدم مختلف المناطق الحيوية بالمحافظة، كما تم تحديد خطوط سير واضحة لتسهيل التنقل بين الأماكن المختلفة، وتشمل الخطوط التي تم تشغيلها ما يلي:

الخط الأول عدد 2 أتوبيس

خط السير "الموقف ـ التأمين الصحي - كوبري أبو الريش - كوبري إفلاقه ـ معهد الأورام - المستشفى العام)، والعودة بنفس خط السير.

الخط الثاني عدد 2 أتوبيس

خط السير "مزلقان شركة مياه الشرب والصرف ـ التأمين الصحي ـ كوبري أبو الريش ـ شارع أبو عبد الله ـ جمعية الشبان المسلمين شارع صلاح الدين ـ ميدان النافورة ـ شارع مسجد الهدايا ـ شارع مشتل كرم - مدرسة الزراعة - المستشفى العام)، والعودة بنفس الخط.

الخط الثالث عدد 8 أتوبيس

خط السير الموقف ـ المحطة ـ سينما النصر - المستشفى العام"، والعودة بنفس الخط.

جاكلين .. تعزز منظومة النقل العام بـ 27 أتوبيسا لخدمة 8 خطوط

الخط الرابع عدد 8 أتوبيس

خط السير "الموقف - المحطة - ميدان الساعة - سينما النصر ـ الكوبري العلوي ـ المحافظة ـ شارع عبد السلام الشاذلي - السريع"، والعودة بنفس الخط.

الخط الخامس عدد 2 اتوبيس

خط السير " كوبري افلاقه ـ ميدان النافورة - شارع مسجد الهدايا - مشتل كرم ـ شارع الشهر العقاري - العروبة - الكوبري العلوي - المحافظة - أول شارع عبد السلام الشاذلي"

العودة: "المحافظة ـ الكوبري العلوي ـ سينما النصر ـ مستشفى الرمد ـ الشهر العقاري - شارع مسجد الهدايا - ميدان إفلاقه - كوبري إفلاقه"

الخط السادس عدد 1 أتوبيس

خط السير" الموقف - سلم المحطة - شارع الروضة - المرور "، والعودة بنفس الخط"

الخط السابع عدد 2 أتوبيس

خط السير "الموقف ـ سلم المحطة ـ شارع المعهد الديني ـ ميدان الأتوبيس ـ امتداد شارع مسجد ناصر ـ شارع شجرة الدر ـ امتداد ميدان جلال قريطم ـ شارع الشاذلي من السريع)

العودة: "ميدان جلال قريطم ـ دوران الاستاد ـ شارع فاطمة الزهراء ـ شارع البوسطه القديمة ـ المحطة ـ أول شارع طريق النصر ـ الموقف"

الخط الثامن عدد 2 أتوبيس

خط السير “الموقف - السريع - مدخل المعهد الديني - مدخل عبد السلام الشاذلي ـ مساكن زهراء الابعادية - مجمع الكليات ” ، وشددت على ضرورة الالتزام التام بخطوط السير المحددة والتعريفة الرسمية المعتمدة دون أي زيادة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة في هذا الشأن، يأتي ذلك لضمان حقوق المواطنين وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

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