بالأسماء.. ننشر تفاصيل حركة تنقلات بمجالس ادارات شركات توزيع الكهرباء

حركة تنقلات بمجالس ادارات شركات توزيع الكهرباء.. في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وضمن سياسة تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن إجراء حركة تنقلات جديدة شملت عددًا من التغييرات في مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حركة تغيرات بعضوية مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية أغلبها تنقلات بين الشركات، وذلك ضمن حركة التغيرات المحدودة التى يشهدها قطاع الكهرباء.

حركة تنقلات بمجالس ادارات شركات توزيع الكهرباء

الموجز ينقل تفاصيل تلك القرارات التي أصدرها رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لتجديد الثقة فى 7 رؤساء شركات توزيع الكهرباء من إجمالى 9 شركات وتجديد الثقة في رئيس شركة الخدمات الطبية، كما تضمنت القرارات نقل عدد كبير من أعضاء مجالس الإدارات بشركات التوزيع لشركات أخرى مع تعيين عدد من الأعضاء الجدد.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لخطة الإصلاح الإداري وتعزيز آليات الحوكمة داخل الشركات التابعة للوزارة، بما يضمن تحسين جودة الخدمة، ورفع معدلات الأداء، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من الانضباط والشفافية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

الجدير بالذكر أن قرارات تعين مجالس إدارات شركات التوزيع الجديدة لم تشهد تفعيل قرار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعدم التجديد لمن تخطوا سن الـ60 عاما، حيث أن معظم القرارت الجديدة لمن هو فوق الـ65 عام.

وقد شملت الحركة تغييرات في المناصب القيادية لبعض رؤساء مجالس الإدارات والعضو المنتدب لعدد من الشركات، بالإضافة إلى تدوير بعض الكفاءات داخل القطاع، وذلك استنادًا إلى معايير الكفاءة والخبرة والسجل المهني لكل قيادة.

وتحرص الوزارة من خلال هذه الحركة على ضخ دماء جديدة داخل الهيكل القيادي لشركات التوزيع، ودفع الكوادر المتميزة لتولي المناصب التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، وفي مقدمتها تحسين كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الفقد الفني، والارتقاء بخدمة العملاء.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن هذه الحركة تأتي في توقيت مهم يتطلب مزيدًا من الجهد والعمل الجماعي، خاصة مع التحديات التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات الاقتصادية، وسعي الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة، وتحقيق الاستدامة، كما تدعو الوزارة جميع العاملين بالقطاع إلى التعاون الكامل مع القيادات الجديدة لضمان تحقيق أفضل النتائج وتعزيز ثقة المواطنين في خدمات الكهرباء.

وفيما يلي التشكيل الجديد لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية:



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