تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لبرجى عبور قناة السويس وخط الربط المصري السعودي

خط الربط الكهربائي المصري السعودي .. قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية مفاجئة إلى منطقة قناة السويس وموقع برجى عبور القناة فى مسار خط الربط الكهربائي المصري السعودي لمتابعة مستجدات الاعمال والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات تنفيذ البرجين الذى يبلغ ارتفاعهما 205 مترا.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية والزيارات المستمرة لمختلف مواقع العمل والانتاج، وكذلك الموقف التنفيذي للأبراج الداعمة لربط الخطوط الهوائية على برجى عبور القناة ، والاطمئنان على سير العمل فى المشروع العملاق الذى يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الاوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية.

خط الربط الكهربائي المصري السعودي

الموجز يرصد التفاصيل حيث تفقد الدكتور محمود عصمت اعمال تنفيذ البرج الشرقي لقناة السويس وتابع سير العمل واختبارات التحميل واعمال العزل والتركيبات والتثبيت والانتهاء من توريد المهمات اللازمة للجزئين السفلى والعلوى والتنسيق فيما يخص الأنظمة الرادارية وغيرها من مجريات التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

واجع الدكتور عصمت خطة العمل ، موجها بتكثيف عدد العمالة فى اطار الالتزام بالجداول الزمنية لانهاء الاعمال الخاصة ببرجى عبور القناة والانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية ، فى ضوء رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

موعد الانتهاء فى اطار مخطط تشغيل الخط

واستمع الدكتور محمود عصمت الى شرح تفصيلي من مسئولي الموقع حول الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى وموعد الانتهاء فى اطار مخطط تشغيل الخط وربطه على الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماعات مع الشركة المنفذة ، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول بالاضافة إلى قناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط

زيارة وزير الكهرباء لبرجى عبور قناة السويس

إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة

وأكد وزير الكهرباء مواصلة الجولات الميدانية والزيارات الى جميع مواقع العمل، لاسيما مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي فى اطار الخطة المتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة.

وأشار إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد فى شركات التوزيع، موضحا الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع الذى يهدف الى استغلال الاختلاف فى وقت الذروة بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحا ان هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي عربى شامل

زيارة وزير الكهرباء لبرجى عبور قناة السويس

مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى بقدرة 3000 ميجاوات

جدير بالذكر ان مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى بقدرة 3000 ميجاوات ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

اقرأ أيضًا:

زيارة مفاجئة من وزير الكهرباء لمدينة العلوم النووية بأنشاص.. تفاصيل

مباحثات وزير الكهرباء مع مسئولي ستيت جريد للتوسع باستخدام بطاريات تخزين الطاقة

زيارة وزير الكهرباء لبرجى عبور قناة السويس