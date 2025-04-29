وزير الكهرباء يجدد الثقة للمهندس جابر الدسوقي لرئاسة الشركة القابضة لـ3 سنوات

تجديد الثقة للمهندس جابر الدسوقي.. أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر قرارًا بتجديد الثقة لمدة 3 سنوات للمهندس جابر دسوقي رئيسًا للشركة القابضة.

وبالإضافة إلى تجديد الثقة للمهندس جابر الدسوقي تم أيضًا تجديد الثقة للمهندس محمود النقيب عضوا متفرغا لشئون شركات الإنتاج و كذلك الدكتور خالد الدستاوى عضوا متفرغا لشئون شركات التوزيع.

تجديد الثقة للمهندس جابر الدسوقي

الموجز ينشر المزيد من قرارات وزير الكهرباء، إذ أصدر قرار بتعيين المحاسبة عزة رمضان عضوا متفرغاً للشئون المالية و الموارد البشرية وتعيين الدكتور أكرم ابراهيم رئيس قطاع التصميمات و التخطيط بالشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يحظى بحب العامليين بقطاع الكهرباء بالكامل ، وكان له دور بارز في خطة تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء في عام 2014 والتي كان لها الفضل في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاعات التي كانت تمر بها الدولة في ذلك الوقت، كما أن الدسوقى كان له دور كبير في تنفيذ الخطة العاجلة لحل ازمة نقص الوقود الصيف الماضي التي تسببت في تخفيف الأحمال.

وبجانب تجديد الثقة للمهندس جابر الدسوقي.. تأتى هذه التغيرات في إطار رؤية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء في خلق روح الفريق داخل القطاع لتنفيذ خطة الدولة المصرية في تحول مصر لمركز عالمى للطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وافقت على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024، التي تأتي في إطار التوجه العام وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتشجيع القطاع الخاص واتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتنفيذا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وفى اطار قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بشأن إنهاء إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

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