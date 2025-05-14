الصرف وتأخر التراخيص.. أبرز شكاوى المواطنين في الجيزة خلال لقاءات الأسبوع

شكاوى المواطنين في الجيزة.. في إطار سعي محافظة الجيزة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكاواهم، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج اللقاءات الجماهيرية التي نظمتها الأحياء والمراكز، والتي تُعد أداة فعالة لرصد احتياجات السكان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المناطق.

ويستعرض الموجز تفاصيل لقاءات رؤساء الأحياء لحل شكاوى المواطنين في الجيزة خلال التقرير التالي.

شكاوى المواطنين في حي العجوزة

تضمنت شكاوى المواطنين المقدمة في حي العجوزة مشكلات متعلقة بتسريب مياه، وعدم تنفيذ قرارات الترميم، بالإضافة إلى الإزعاج الناتج عن محل تجاري غير مرخص. وقد تم توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حي جنوب الجيزة

خطر أسطوانات الغاز في جنوب الجيزة

في حي جنوب الجيزة، تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد محل يستخدم أسطوانات غاز بطريقة غير آمنة، ما قد يشكل تهديدًا على سلامة السكان، وتم توجيه إدارة رخص المحال للتحقق من الشكوى واتخاذ اللازم قانونيًا.

فحص التعديات ومخالفات التصالح بمنشأة القناطر

شهد مركز ومدينة منشأة القناطر شكاوى متعددة من قرى برقاش ونكلا وبهرمس والجلاتمة، تمثلت في تعديات على الطريق العام، ومخالفات بناء دون الحصول على نموذج 8 ضمن إجراءات التصالح، وتم تكليف الفرق المختصة بالفحص والمعالجة.

لقاءات المواطنين بأحياء الجيزة

مطالبات بخدمة الصرف الصحي ورفع القمامة في أبو النمرس

استعرضت اللقاءات شكاوى من قرى مثل منيل شيحة وطموه ونزلة الأشطر، شملت عدم وجود صرف صحي، وطفح المجاري، وعدم رفع القمامة، وتأخر إصدار رخص البناء، وقد وجه رئيس المركز بسرعة فحص الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

طلبات الأهالي في البدرشين

في البدرشين، تم التعامل مع عدد من الطلبات المقدمة من أهالي قرى مثل منشأة دهشور والعزيزية والشوبك الغربي، حيث تم فحصها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أزمة طفوحات الصرف ومراجعة المخطط التفصيلي بالعياط

ركزت شكاوى المواطنين في قرى المتانيا والسعودية بالعياط على طفوحات الصرف الصحي وتأثيرها على المنازل. كما تم مناقشة المخطط التفصيلي للمدينة مع الجهات المختصة كالجهاز التنفيذي للمياه والإسكان.

شكاوى تأخر رخص البناء ومخلفات القمامة في أطفيح

في مركز ومدينة أطفيح، استعرضت الشكاوى المقدمة من قرى صول والكداية ومنيل السلطان ومنشأة سليمان، مشكلات أبرزها تأخر إصدار تراخيص البناء وتراكم القمامة. وتم التوجيه بالتعامل الفوري مع الحالات.

مركز أطفيح

محافظ الجيزة: اللقاءات الجماهيرية أداة فعالة لحل المشكلات

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استمرار تنظيم اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري، لما تمثله من وسيلة مباشرة للتعرف على مشكلات المواطنين وتقديم حلول فورية بالتعاون مع الجهات المعنية في الأحياء والمراكز المختلفة.

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