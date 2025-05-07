اعتماد المخططات التفصيلية لـ 4 أحياء حيوية في الجيزة

وافق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على اعتماد المخططات التفصيلية لأربعة أحياء رئيسية بمدينة الجيزة: الوراق، إمبابة، المنيرة الغربية، والعجوزةن يأتي هذا الاعتماد ضمن جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء، القضاء على العشوائيات، ومكافحة البناء المخالف، بما يساهم في تحقيق التنمية العمرانية والسكانية المستدامة.

تنظيم البناء وتحقيق التنمية المستدامة

أكد المحافظ في بيان حصل الموجز على نسخة منه، أن اعتماد المخططات التفصيلية يهدف إلى ضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008. كما تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ الجيزة يعتمد المخططات

تنفيذ المخططات التفصيلية وفقًا للمعايير المعتمدة

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة تنفيذ المخططات التفصيلية وفقًا للمعايير والأسس المعتمدة. كما كلف الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات كل فيما يخصه.

لقاء محافظ الجيزة الدوري مع المواطنين

في سياق آخر، عقد محافظ الجيزة لقاءً دوريًا مع المواطنين لبحث الشكاوى المقدمة، وذلك في إطار سعي المحافظة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. شملت الشكاوى المقدمة من مواطني الهرم، كرداسة، الحوامدية، وأطفيح.

لقاء المحافظ مع المواطنين

معالجة مخالفات البناء والاستجابة لشكاوى المواطنين

استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين من شارع منير صليب بمنطقة اللبيني، حيث تضرر من وجود بناء مخالف بالعقار القاطن به. تبين أن قاطني العقار تقدموا بطلب للتصالح وسددوا رسوم جدية التصالح، ولكن لم يتم استكمال الطلب. كلف المحافظ المكتب الهندسي بفحص ملف العقار بالكامل، وإلزام قاطني الشقق السكنية باستكمال إجراءات التصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق في حال عدم الالتزام.

دعم مشروعات تربية الدواجن وتسهيل إجراءات الترخيص

كما بحث المحافظ طلب أحد المواطنين المتضرر من قرار إيقاف تشغيل عنبر لتربية الدواجن بمركز ومدينة أطفيح. كلف المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومركز ومدينة أطفيح لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطن، نظرًا لثبوت جديته في تقديم المستندات القانونية اللازمة للسير في إجراءات الترخيص.

إزالة التعديات ومراجعة تراخيص المحلات

استمع المحافظ إلى شكوى إحدى المواطنات من شارع الشعب بمدينة الحوامدية، تتضرر من قيام صاحب معرض بإقامة سور مخالف تسبب في إخفاء واجهة محلها. كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بتنفيذ إزالة فورية للسور المخالف، وتوجيه المخالف للسير في إجراءات التراخيص طبقًا للقانون، مع مراجعة موقف تراخيص المحلات المذكورة.

حضور اللقاء

حضر اللقاء هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والسادة محمد نور، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.

اقرأ أيضا:

الجيزة تدرس التوسع في شركات النظافة لتحسين مستوى الخدمة بالمراكز والقرى

التفاصيل الكاملة لـ افتتاح معرض صنع بالتعليم الفني في الجيزة.. صور