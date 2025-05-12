عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد عودة المياه إلى هضبة الأهرام بعد انقطاع مفاجئ

موعد عودة المياه في هضبة الأهرام.. في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي وقع بخط مياه الشرب قطر 800 مم بشارع الضغط العالي بمنطقة "ح" بـ هضبة الأهرام، نطاق حي الهرم.

أماكن انقطاع المياه

وبحسب بيان المحافظة لـ الموجز، أدى هذا الكسر إلى تأثر ضخ المياه في مناطق مساكن الضباط، مساكن الشباب، المتحف المصري، آخر فيصل، وهضبة الأهرام.

كسر خط المياه

موعد عودة المياه إلى هضبة الأهرام

كلف المحافظ نائبه، إبراهيم الشهابي، بمتابعة الأعمال ميدانيًا، حيث تفقد موقع الكسر للوقوف على الجدول الزمني للانتهاء من الإصلاح، وشدد على ضرورة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من الأعمال، وتمهيد الطريق لعدم إعاقة حركة المواطنين، ورفع المخلفات الناتجة عن الإصلاحات.

جهود متواصلة للإلتزام بـ موعد عودة المياه

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه فور وقوع الكسر، تم الدفع بفرق العمل لشفط تجمعات المياه باستخدام البدالات وسيارات الشفط. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال ساعتين، على أن يتم إعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب الانتهاء.

أعمال تصليح خط المياه

توفير بدائل مؤقتة للمواطنين

لتخفيف الأثر على السكان، أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك في الأماكن المتأثرة. وللطوارئ، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

نائب محافظ الجيزة

رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، والمهندس يسري كامل رياض، رئيس قطاع المشروعات والتخطيط بشركة مياه الجيزة.

رفع مخلفات بحي الطالبية

وفي سياق آخر، اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمناطق العروبة بحي الطالبية .

وأسفرت الحملات عن رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من بؤر تجمع تم رصدها بالإضافة إلى تجريد ورفع الأتربة بطول طريق العروبة الرئيسي وضبط خمسة فريزين للقمامة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

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