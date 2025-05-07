صور.. الجيزة تضبط 18.5 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بهذه المناطق

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين والأحياء، حيث أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 18.5 طن من اللحوم ومصنعات اللحوم الفاسدة، بالإضافة إلى أسماك مملحة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه

تفاصيل الحملات التفتيشية

وفقًا للتقرير، تم ضبط 3 طن من الأسماك المملحة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحياء إمبابة والمنيرة الغربية وجنوب الجيزة. كما تم ضبط 3 طن أخرى من الأسماك المملحة والمصنعات الفاسدة في أحياء الوراق والهرم. وفي أحياء العجوزة وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية، ضبطت الحملات 6.5 طن من المصنعات الفاسدة واللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

الضبطيات في أوسيم وكرداسة والحوامدية

في مناطق أوسيم وكرداسة والحوامدية، تمكنت الحملات من ضبط 5 طن من الهياكل والمصنعات الفاسدة، بالإضافة إلى 300 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

جانب من الحملات التفتيشية

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جهته، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم تحرير 41 محضرًا ضد من قاموا بذبح لحوم خارج المجازر الحكومية وبيع منتجات فاسدة.

توجيهات بتكثيف الحملات

و وجه المهندس عادل النجار بضرورة استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم، لضمان تقديم أطعمة آمنة وصحية للمواطنين.

تعد سلامة الغذاء من أهم القضايا التي تهم المواطنين في أي مجتمع، إذ أن توفير الغذاء الآمن يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة.

وفي هذا السياق، تواصل محافظة الجيزة جهودها لضمان سلامة الأطعمة المتداولة في الأسواق، حيث تبذل مديرية الطب البيطري جهودًا كبيرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مثل مباحث التموين ورؤساء الأحياء، لمكافحة ظاهرة بيع المنتجات الغذائية الفاسدة.

تقوم هذه الحملات التفتيشية بشكل دوري للكشف عن أي لحوم أو مصنعات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مثل اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، والمنتجات التي تضر بصحة المواطنين.

وتستهدف الحملات كذلك فحص الأسماك المملحة والدهون الحيوانية وغيرها من المنتجات التي قد تكون ضارة.

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