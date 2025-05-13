بالصور.. الجيزة تضبط معمل مخالف لـ غش الزبدة البلدي في العياط

في ضربة قوية لحماية صحة المواطنين، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية التموين بالمحافظة للتصدي لظاهرة الغش التجاري، حيث أسفرت التحركات السريعة عن ضبط معمل غير مرخص يقوم بتقليد الزبدة البلدي باستخدام مكونات غير مطابقة للمواصفات.

وينشر الموجز خلال السطور التالية التفاصيل كاملة عن المعمل المخالف.

ضبط معمل يغش الزبدة البلدي بالعياط

بناءً على شكاوى من المواطنين، شنت مديرية التموين بمحافظة الجيزة حملة مكثفة استهدفت معملًا غير مرخص داخل نطاق مركز ومدينة العياط، يستخدم السمن الصناعي ومكسبات الطعم والرائحة لتصنيع الزبدة المغشوشة.

معمل غش الزبدة

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة والمعدة للتداول، وتم تحرير محضر جنحة تضمن تهم العمل دون ترخيص، والغش التجاري، وعدم وجود فواتير للمضبوطات.

محافظ الجيزة: لا تهاون مع المخالفين

أكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتوانى في مواجهة كل صور الغش والتلاعب بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية ستستمر بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق، وأن أجهزة المحافظة تتفاعل بشكل عاجل مع أي بلاغات لضمان سلامة الغذاء وجودته.

الزبدة المغشوشة

تفاصيل المضبوطات في المعمل المخالف

أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن المضبوطات شملت 10كراتين شورتنج زنة الكرتونة 25 كجم،40 كرتونة منتج نهائي زنة 5 كجم

،20 كرتونة منتج نهائي زنة 10 كجم وقد تم التحفظ على جميع الكميات لحين صدور قرار النيابة العامة.

معمل غش الزبدة

ضبط لحوم وأسماك فاسدة في الجيزة

وفي تقرير آخر سابق، اطلع محافظ الجيزة على نتائج حملات مديرية الطب البيطري، والتي أسفرت خلال الشهر الماضي عن ضبط 18.5 طن لحوم وأسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في نطاق الأحياء والمراكز المختلفة.

وشملت المضبوطات لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وهياكل دواجن، ودهون حيوانية، وأسماك مملحة فاسدة، ومصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات.

ضبطيات بالأحياء والمراكز

توزعت الضبطيات في كل من إمبابة، المنيرة الغربية، جنوب الجيزة، الوراق، الهرم، العجوزة، بولاق، العمرانية، الطالبية، أوسيم، كرداسة، الحوامدية.

تعليمات صارمة باستمرار الحملات التفتيشية

وجه المحافظ الجهات المختصة بمواصلة الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز، لضمان جودة وسلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، خاصة مع اقتراب موسم الصيف.

وأكد الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتم تحرير 41 محضرًا متنوعًا لمخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء.

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