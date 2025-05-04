شاهد حصيلة مخالفات تموينية بالجيزة.. سولار مهرب وأسمدة مغشوشة

مخالفات تموينية في الجيزة.. شهدت محافظة الجيزة خلال الأسبوع الماضي حملات رقابية موسعة بقيادة مديرية التموين، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات التموينية والممارسات غير القانونية في مختلف مراكز وأحياء المحافظة.

ونتج عن تلك الحملات مخالفات تموينية تضمنت تحرير 90 محضر جنحة و520 محضر إثبات حالة ضد مخابز مخالفة، بالإضافة إلى ضبط 447 بطاقة تموينية بحوزة صاحب أحد المخابز البلدية في منطقة منشأة القناطر.

محافظ الجيزة

تهريب الدقيق المدعم بالجيزة

كشف التقرير الرسمي الذي اطّلع عليه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وحصل الموجز على نسخة منه، عن ضبط 160 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كجم، تم تهريبها في مراكز البدرشين، الصف، أوسيم، أطفيح، بالإضافة إلى حي المنيرة.

دقيق مهرب

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لتهريب السلع المدعمة والغش التجاري وتداول السلع غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، حرصًا على سلامة المواطنين وصحتهم.

تهريب السولار وغش السماد

أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع الإدارات الفرعية، تمكنت من ضبط سيارة تقوم بتهريب 4000 لتر سولار في مركز منشأة القناطر.

غش السماد

كما تم ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بغش السماد الزراعي في مركز الصف، حيث تم التحفظ على 160 طنًا من المنتج النهائي والخامات، بالإضافة إلى الأدوات والآلات المستخدمة في التصنيع.

ضبط غش السماد

ضبط مخزن أدوية ومنتجات منتهية الصلاحية في إمبابة

في إطار التعاون بين حي إمبابة ومديرية التموين، تم ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 11 طنًا من الأدوية والمكملات الغذائية والسلع الفاسدة قبل طرحها بالأسواق.

شملت المضبوطات: 5 أطنان من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وألبان الأطفال، 6 أطنان من الأغذية منتهية الصلاحية مثل: مربى، كاتشب، صوصات، لانشون، وخل.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة من قبل حي إمبابة وإدارة تموين المنيرة.

تصريحات المحافظ حول الحملات التموينية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع التموينية والغذائية.

وشدد على استمرار الحملات الرقابية على مستوى الأحياء والمراكز واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات تموينية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الأسواق.

ضبط كميات من سماد اليوريا المهرب والدقيق المدعم

في سياق الحملة الرقابية المستمرة لضبط المخالفات التموينية، تمكنت مديرية التموين كمية من سماد اليوريا المدعم والمحظور تداوله بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على 150 شيكارة سماد داخل سيارة نقل بدائرة مركز منشأة القناطر، كما تم ضبط 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم مهربة بنفس المركز.

وأشار مدير التموين إلى أن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها داخل أحد المطاحن التابعة لوزارة التموين لحين عرضها على النيابة العامة، وسط متابعة دقيقة من السيد بلاسي وأشرف بكر رئيس حي إمبابة.

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