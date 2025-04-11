ضبط 13 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم في حملات تموينية مكثفة خلال 24 ساعة

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لمكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت الأجهزة التموينية عن ضبط 13 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال حملات تموينية موسعة تم تنفيذها على مدار الـ24 ساعة الماضية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل الحملة التموينية:

في ضوء تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، قام مفتشو التموين بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على مخازن الدقيق في مختلف المحافظات، بهدف ضمان عدم احتكار أو بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء ،وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 13 طنًا من الدقيق المدعم، تم العثور عليها في مخازن غير مرخصة وداخل سيارات نقل كانت في طريقها للبيع بأسعار غير قانونية.

الإجراءات المتخذة:

وفقًا للتقارير الصادرة عن وزارة التموين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المتورطين في احتكار وتخزين الدقيق المدعم، وتم تحرير محاضر جنائية ضد المخالفين، كما تمت مصادرة الكميات المضبوطة وتوزيعها على المخابز التي تعمل بشكل قانوني، لضمان استفادة المواطنين منها.

أهداف الحملات التموينية:

تهدف وزارة التموين من خلال هذه الحملات إلى مكافحة التلاعب في السلع المدعمة، بما في ذلك الدقيق والمواد الغذائية الأخرى ،كما تسعى إلى الحد من ظاهرة الاحتكار التي تستغل الدعم المخصص للفقراء، وتضمن وصول الدقيق المدعم إلى المخابز لإنتاج الخبز للمواطنين بأعلى جودة وأقل سعر.

استجابة المواطنين:

رحب العديد من المواطنين بحملات الرقابة المستمرة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق العدالة وضمان مساواة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه قطاع كبير من الشعب.

الخطوات المستقبلية:

أكدت وزارة التموين أنها ستواصل تنفيذ هذه الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات، لضمان عدم التلاعب في السلع المدعمة، كما أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا، مثل أنظمة التتبع الإلكتروني، لتسهيل رصد المخالفات بشكل أكثر دقة.

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