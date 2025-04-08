دعوى قضائية ضد فدوى مواهب لحظر صفحاتها ومنعها من التدريس والدعوة الدينية

في خطوة مثيرة للجدل، تقدم المحامي هاني سامح بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد فدوى مواهب، المعلمة وصانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوى التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية تتضمن مطالب قانونية تتعلق بحظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس في المدارس، إضافة إلى منعها من ممارسة الدعوة الدينية.

وفيما يلي ،يعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

أسباب الدعوى

قدمت الدعوى عدة أسباب تستند إلى نشر فدوى مواهب محتوى اعتُبر مسيئًا للحضارة الفرعونية، إضافة إلى نشرها أفكارًا متطرفة على منصات التواصل الاجتماعي، والقضية بدأت عندما قامت فدوى مواهب بنشر منشورات تحتوي على صور لتماثيل فرعونية مع تعليقات اعتُبرت مسيئة للحضارة المصرية القديمة ،كما استخدمت آيات قرآنية مرتبطة بالفرعون رمسيس الثاني، مما أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين.

وبالإضافة إلى هذا، اتهمت الدعوى فدوى مواهب بنشر أفكار متطرفة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم اتهامها بتوجيه رسائل مناهضة للفنون والفكر الحداثي، ما يتعارض مع القيم المدنية والتنويرية التي تتبناها الدولة.

ممارسة الدعوة الدينية بدون ترخيص

أشارت الدعوى إلى أن فدوى مواهب قامت بممارسة أنشطة دعوية في بعض المدارس بدون التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، مثل وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، وبحسب القوانين المصرية، يتطلب الأمر حصول الأفراد على تراخيص رسمية لممارسة أي نشاط ديني أو دعوي.

المطالب القانونية

في ضوء هذه التجاوزات، طالب المحامي هاني سامح بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتباره أن نشرها محتوى دينيًا لأغراض تجارية يعد انتهاكًا للقيم الدينية والاجتماعية ،كما طالب بمنعها من التدريس في المدارس، حيث لم تحصل على التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الدينية أو التعليمية.

الإجراءات القانونية

استندت الدعوى إلى قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، مثل قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أي مواد تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني ،كما تم الإشارة إلى قانون رقم 51 لسنة 2014، الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط أن يكون لدى الداعية ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

رد فدوى مواهب

في ردها على هذه الاتهامات، أكدت فدوى مواهب أنها لم تقصد الإساءة إلى الحضارة المصرية أو نشر أفكار متطرفة، وأضافت أنها كانت تهدف فقط إلى الترويج للسياحة الثقافية وتعريف الجمهور بالحضارة الفرعونية من خلال منصاتها على الإنترنت، وأن سوء الفهم ناتج عن تفسيرات غير دقيقة لمحتواها.

المتابعة القانونية

تنتظر المحكمة في الفترة القادمة الفصل في الدعوى القضائية، مع ترقب من وسائل الإعلام والجمهور للقرار النهائي في هذه القضية الحساسة، والتي تتناول قضايا الهوية الثقافية والدينية في مصر، وأيضًا تنظيم ممارسات الدعوة والتعليم في البلاد.

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