عاجل.. تفاصيل غلق فروع ب لبن وبلين في الجيزة بقرار رسمي.. صور

غلق فروع ب لبن بالجيزة.. قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، غلق فروع تابعة لسلسلتَي المحلات الشهيرتين "ب لبن" و"بلين" في عدد من أحياء ومراكز المحافظة مما آثار حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب القرار المفاجئ.

ويرصد الموجز في هذا التقرير القصة كاملة عن غلق فروع ب لبن وبلين كما جاء في قرار محافظ الجيزة.

محافظ الجيزة

سبب غلق فروع بـ لبن وبلين في الجيزة

تضمن قرار محافظ الجيزة، غلق 12 منشأة تعمل في بيع منتجات الألبان والحلويات، تابعة لسلسلتَي المحلات الشهيرتين "ب لبن" و"بلين"، وذلك بعد ثبوت إدارتها دون تراخيص رسمية، وعدم حصولها على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

غلق فروع بلبن

القرار شمل مناطق متعددة داخل محافظة الجيزة، منها أحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة، بالإضافة إلى مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، ومركزي الحوامدية والبدرشين.

وجاءت هذه الخطوة بعد صدور تقرير من مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، يفيد بأن تلك الفروع لا تلتزم بالاشتراطات القانونية لتشغيل المنشآت الغذائية، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

غلق بلبن

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة حملات مكثفة تنفذها محافظة الجيزة لرصد المحال والمطاعم المخالفة، والتأكد من التزامها بالحصول على التراخيص الرسمية، فضلًا عن مراقبة جودة وسلامة الأغذية المعروضة للجمهور.

أماكن غلق فرع بـ لبن في الجيزة

شمل قرار الغلق 8 فروع تابعة لسلسلة محلات "ب لبن"، في مواقع مختلفة من الجيزة، هي:

شارع ترعة السواحل بحي الوراق

شارع مكة المكرمة بمنطقة بشتيل في إمبابة

غلق بلبن

شارع طلعت حرب بحي إمبابة

شارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة

سنتر الأمريكية في مدينة السادس من أكتوبر

شارع الملك فيصل بحي العمرانية

وصلة دهشور بالممشى السياحي في مدينة الشيخ زايد

شارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة

أماكن غلق فرع بلين بالجيزة

كما شمل القرار غلق 4 فروع تابعة لسلسلة "بلين" المتخصصة في بيع الحلويات ومنتجات الألبان، والموجودة في:

شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة

شارع القومية العربية بحي الوراق

شارع سعد زغلول في الحوامدية

شارع النيل في مركز البدرشين

إجراءات حاسمة لوقف التلاعب

كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية بالتنسيق مع شرطة المرافق لقطع المرافق عن المنشآت المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب متابعة دورية مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

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