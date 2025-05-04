عاجل.. الإحصاء يعلن مؤشرات خطيرة حول حوادث الطرق في مصر خلال 2024

حوادث الطرق في مصر.. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، مؤشرات النشرة السنوية الخاصة بنتائج حوادث السيارات والقطارات خلال عام 2024، والتي حملت أرقامًا هامة حول معدلات حوادث الطرق وأعداد الإصابات والوفيات في مختلف المحافظات، وسلطت الضوء على أبرز المؤشرات المتعلقة بتوزيع الحوادث حسب الفئة العمرية والموقع الجغرافي ونوع المستخدم، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

حوادث الطرق في مصر 2024

أوضحت نشرة الإحصاء، أن مصر سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ إجمالي المصابين 76,362 إصابة عام 2024، مقارنة بـ71,016 إصابة عام 2023، بزيادة بلغت 7.5%. وتصدّرت محافظة الدقهلية القائمة بعدد 15,563 إصابة، بينما جاءت محافظة السويس في المرتبة الأخيرة بـ39 إصابة فقط.

أعلى الشهور في حوادث الطرق

ولفتت النشرة إلى أن شهر أكتوبر جاء كأعلى الشهور من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ 7,155 إصابة، في حين كان فبراير الأقل بعدد 5,241 إصابة فقط.

توزيع إصابات حوادث الطرق حسب الجنس والعمر

بلغ عدد المصابين من الذكور 61,853 مصابًا، مقابل 14,509 من الإناث.

وبالنسبة للفئات العمرية، جاءت فئة أقل من 15 سنة في الصدارة بـ24,745 مصابًا، تليها فئة 15-25 سنة بـ13,531 مصابًا، بينما كانت فئة فوق 65 سنة الأقل بـ2,004 مصاب.

حوادث الطرق

الإصابات حسب فئة مستخدم الطريق

تصدّر الركاب قائمة المصابين بعدد 22,845 مصاب، يليهم المارة، بينما جاء السائقون في المرتبة الأخيرة بـ11,190 مصاب.

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة

ارتفع معدل الإصابات من 67.5 في عام 2023 إلى 71.7 مصاب لكل 100 ألف نسمة عام 2024، بزيادة قدرها 6.2%.

نسب الوفيات في حوادث الطرق

بلغ عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق 5,260 حالة وفاة عام 2024، مقارنة بـ5,861 في 2023، أي بانخفاض نسبته 10.3%.

وكانت محافظة القاهرة الأعلى في عدد الوفيات بـ766 حالة، في حين سجّلت السويس أقل عدد بـ6 حالات فقط.

حوادث الطرق

أشهر الذروة في الوفيات

سجّل شهر أبريل أعلى عدد من الوفيات بـ527 حالة، بينما كان نوفمبر الأقل بـ384 حالة وفاة.

توزيع الوفيات حسب الجنس والعمر

توفي 4,397 من الذكور مقابل 863 من الإناث.

أما حسب الفئات العمرية، فتصدّرت فئة أقل من 15 سنة بـ1,219 حالة وفاة، في حين كانت فئة أقل من 5 سنوات الأقل بـ218 حالة.

الوفيات حسب فئة مستخدم الطريق

جاء المارون بالطريق في المرتبة الأولى بـ2,125 حالة وفاة، يليه السائقون، وأخيرًا الركاب بـ1,174 وفاة.

عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة

انخفض معدل القسوة (عدد المتوفين لكل 100 مصاب) من 8.3 عام 2023 إلى 6.9 عام 2024 بنسبة انخفاض 16.9%.

كما تراجع معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة من 5.6 إلى 4.9 بنسبة انخفاض 12.5%.

حوادث القطارات في مصر 2024

شهدت حوادث القطارات ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 220 حادثة، مقارنة بـ181 حادثة عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 21.5%.

حوادث القطارات

التوزيع الجغرافي لحوادث القطارات

سُجّل أعلى عدد من الحوادث في منطقة الوسطى بـ49 حادثة، بينما كانت شرق الدلتا الأقل بـ31 حادثة.

الخسائر البشرية في حوادث القطارات

بلغ عدد الوفيات في حوادث القطارات 57 حالة وفاة، وعدد المصابين 104.

تفاصيل وفيات حوادث القطارات

في حوادث الأشخاص، بلغ عدد الوفيات 727 والمصابين 324.

في حوادث العاملين بالهيئة، بلغ عدد الوفيات 5 والمصابين 225.

مؤشرات الحوادث مقابل عدد السكان والركاب

بلغ معدل حوادث القطارات لكل 10,000 نسمة: 0.02 حادثة.

بلغ معدل الحوادث لكل مليون راكب: 0.9 حادثة.

انخفض معدل قسوة حوادث القطارات (عدد المتوفين لكل 100 مصاب) من 103.9 عام 2023 إلى 54.8 عام 2024، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تقليل الخسائر البشرية رغم ارتفاع عدد الحوادث.

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