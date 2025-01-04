حادث المنوفية.. إضافة 14 مصابا إلى إصابات حوادث الطرق المروعة "تفاصيل"

حادث المنوفية.. لا تزال حوادث الطرقات تحصد آلاف الأرواح، لينضم حادث المنوفية اليوم السبت، إلى قائمة تلك الحوادث، فكان حادث المنوفية، الذي انقلب فيه ميكروباص على طريق شبين الكوم – طملاي بمحافظة المنوفية.

حادث المنوفية

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ أسفر حادث المنوفية الذي انقلب فيه ميكروباص على طريق شبين الكوم – طملاي في محافظة المنوفية، عن إصابة 14 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث المنوفية

اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بوقوع حادث على طريق شبين الكوم - طملاى بمحافظة المنوفية، ونتج عنه إصابة 14 شخصا بإصابات بالغة، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

المعاينة الأولية في حادث المنوفية

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة برفقة سيارات الإسعاف، إذ تبين من المعاينة الأولية إصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في حادث المنوفية

وأصيب في حادث انقلاب ميكروباص على طريق شبين الكوم – طملاي في محافظة المنوفية، كل من:

نوال غريب 48 سنة.

روميساء مبارك 21 سنة.

نورا محمد 25 سنة.

أسماء شعبان 18 سنة.

فريدة مبروك 4 سنوات.

نورهان أشرف 21 سنة.

أحمد سامي 27 سنة.

محمد مبروك 22 سنة.

جمال محمد 61 سنة.

فيما لم يتم تحديد هوية المصابين الخمسة الباقين في الحادث.

حادث المنوفية

حادث العلمين

ويضاف حادث المنوفية إلى قائمة الحوادث التي تحدث على الطرق، إذ سبق وانقلب أتوبيس يحمل عمالًا من الحي اللاتيني في مدينة العلمين الذي أصيب فيه 34 عاملًا.

وأصيب في حادث العلمين كل من:

وأصيب في حادث انقلاب أتوبيس العمال في الحي اللاتيني، كل من:

مصطفي يوسف مصطفي حسن 37 سنة، مصري المنوفية، سحجات بالوجه والرأس.

طارق محمد ابوالمعاطي 43 سنة، مصري الشرقية، جرح متهتك بالكتف الايسر وما بعد الارتجاج مع اشتباه نزيف بالبطن.

محمود السيد احمد ابراهيم 37 سنة، مصري سوهاج اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم.

السيد محمد رمضان محمد 28 سنة، مصري، القليوبية، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح متعدده بالوجه.

أحمد عبدالفتاح حسن، 24 سنة، مصري البحيرة، جرح متهتك بالذراع الايسر.

معتز عاطف محمد الفخراني 27 سنة، مصري الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وليد حمتو فهمي محمد 42 سنة، مصري، قنا اشتباه كسر بالضلوع.

احمد صافي ابراهيم 26 سنة، مصري المنصوره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمد صالح محمد 29 سنة، مصري اسكندريه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمد وائل عبدالنبي 43 سنة، مصري المنوفية اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم.

عبدالرحمن ابراهيم عسل 54 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمود عبدالرحمن محمد 35 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات بالجسم.

محمد وحيد نصر 33سنة، مصري مطروح كدمات وسحجات بالجسم.

احمد منسي زهير 23 سنة، مصري بني سويف كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

خالد مجدي رجب 22 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

حسام عبدالفتاح سعد 23 سنة، مصري اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساقين.

عبدالعاطي عبدالسلام عبدالعاطي 40 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات بالجسم.

محمود محمد فياض 36 سنة، مصري الشرقيه كدمات وسحجات بالجسم.

احمد صافي محمد 19 سنة، مصري الشرقيه اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

حسن ابراهيم زيدان 27 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات بالجسم.

ماجد ابراهيم محمد 29 سنة، مصري الجيزه كدمات وسحجات بالجسم.

عبدالرحمن السيد احمد 28 سنة، مصري الدقهليه كدمات وسحجات بالجسم.

مصطفي خيري رجب 26 سنة، مصري الغربيه كدمات وسحجات بالجسم.

احمد محمود صادق 50 سنة، مصري القاهرة كدمات وسحجات بالجسم.

حمدي محمد حمدي 32 سنة، مصري الاسكندريه كدمات وسحجات بالجسم.

اسامه محمود عبدالرحيم 50 سنة، مصري مطروح كدمات وسحجات بالجسم.

محمود فايق عبدالفتاح 35 سنة، مصري الاسكندريه كدمات وسحجات بالجسم.

جمال صلاح محمد 36 سنة، مصري الغربيه كدمات وسحجات بالجسم.

محمد احمد جابر 31 سنة، مصري اسكندريه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمد فوزي سعد 32 سنة، مصري مطروح كدمات وسحجات بالجسم.

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