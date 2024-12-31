حادث السويس.. إصابة 34 شخصا إثر انقلاب أتوبيس سياحي على الطريق

حادث السويس.. وقع حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس القاهرة دائرة مركز بدر، حيث أصيب 34 شخصا، بينهم 10 إصابات في حالة حرجة، و24 حالة تم علاجهم بمحل حادث السويس، وجار نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

بلاغ بـ حادث السويس

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ كانت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن للسويس، قد تلقت إخطارا مفاده انقلاب أتوبيس رحلات رقم د ه‍ ج 683 تابع لإحدى شركات السياحة قادم من شرم الشيخ، ومتجه إلى القاهرة، وبه 34 راكبا بعد كوبري مطار العاصمه الإدارية طريق مصر السويس اتجاه القاهره تابع قسم بدر.

انتقال الإسعاف لموقع حادث السويس

وعلى الفور هرعت قوات الأمن مدعومة بـ14 سيارة لإسعاف المصابين، ونقلهم من محل الحادث، إلى مقر مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

إسعاف 24 مصاب في حادث السويس

وأسعف الأطباء 24 مصابا في محل الحادث، كما تم نقل 10 ركاب مصابين بإصابات خطرة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث إلى مقر مجمع السويس الطبى كي يتم علاجهم ورعايتهم طبيا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

حادث السويس

حادث المنيا

انقلبت سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب مدخل قرية 8 بمركز المنيا، حيث أصيب 9 أشخاص، بإصابات عميقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

كانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص رقم 3764 ن ا ج، نتيجة انفجار الاطارين الخلفيين.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية مدعومة سيارات الإسعاف لنقل المصابين من محل البلاغ، للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

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