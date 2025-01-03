حادث أسيوط.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا على الصحراوي الغربي

حادث أسيوط .. اصطدمت سيارة ميكروباص، اليوم الجمعة، بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي في أسيوط، توفي على إثرها 3 أشخاص وأصيب 14 شخاص آخر.

الموجز تنقل لكم التفاصيل.

بلاغ بـ حادث أسيوط

وكان مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، مفاده ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارة نقل، قبلي كمين دشلوط، على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط، أسفر عن 3 حالات وفيات و 14 إصابة.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل بلاغ حادث أسيوط، وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، مدعومة بسيارات الإسعاف لعلاج المصابين ونقلهم للمستشفى، وأوناش هيئة المرور لإزالة آثار الحادث، الأمر الذي أسفر عن وفاة “نادية. ح. ع” والبالغة من العمر 45 عاما، و"عزيزة. ع. ا" البالغة من العمر 35 عاما، و"رويدا. ط. ع" البالغة من العمر عامان”، وإصابة 14 آخرين.

حادث أسيوط

وأمرت النيابة العامة بنقل جثامين المتوفيين إلى المشرحة بأسيوط، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بـ حادث الأقصر

وفي وقت سابق من اليوم وقع حادث تصادم بين توكتوك وسيارة على الطريق الزراعي الغربي الأقصر قرية المحاميد قبلي، أصيب على إثر ذلك حادث الأقصر 6 أشخاص بجروح مختلفة ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تصادم توكتوك وسيارة في حادث الأقصر

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الأقصر، تلقت بلاغا من شرطة النجدة، مفاده ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث الأقصر حي تصادم توكتوك وسيارة، على الطريق الزراعي الغربي لقرية المحاميد قبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإسعاف وأوناش المرور لرفع أثار الحادث.

الدفع بـ6 سيارات إسعاف لـ حادث الأقصر

وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى حادث الأقصر ، لإسعاف 6 أشخاص أصيبوا ما بين كسور وكدمات ونزيف داخلى وجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم، وحالات حرجة.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس المركزى التابعة لهيئه الرعاية الصحية بالأقصر لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعه وتم إخطار الجهات المختصة بمتابعة التحقيقات، والوقوف على ملابسات حادث الأقصر .

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بجروح مختلفة وخطيرة.. إصابة 6 أشخاص في حادث الأقصر





