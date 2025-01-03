انتداب الطب الشرعي لتشـ.ريح جـ.ثة ضحية الدقي واستدعاء أسرتها

أمرت النيابة العامة التابعة لشمال الجيزة الكلية، انتداب الطب الشرعي كي يتم تشريح جـ.ثة ضحية الدقي، والتي أنهى زوجها حياتها بعد وصلة من التعذيب والضرب، لتحديد سبب وتوقيت الوفاة.

النيابة تأمر بسرعة إنهاء التحريات

وأمرت النيابة العامة بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول واقعة ضحية الدقي، كما أمرت باستدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة، قد أمرت بحبس المتهم بقـ.تل زوجته ضحية الدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تعدى عليها بالضرب المبرح حتى أصبحت جـ.ثة هامدة.

قـ.اتل ضحية الدقي

مشاداة كلامية تحولت لجريمة قتل

وأشار المتهم بقـ.تل زوجته ضحية الدقي خلال التحقيقات أنه كان يجلس معها ليلة الحادث، وبدأت بينهما الخلافات ليلة الحادث لتتحول لمشاداة كلامية، قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب المبرح حتى توفيت ولاذ بالفرار، بعدما اتصل بوالده وأخبره بارتكابه الجريـ.مة.

اندلاع الخلافات بين الزوجين

الخلافات اندلعت بين الزوجين فقرر الزوج إنهاؤها بأصعب الطرق، فظل يضرب زوجته ضحية الدقي حتى فاضت روحها بين يديه، لم يهتز قلبه لموتها، بل أعمى الشيطان قلبه، ونسي عشرتها وحبهما، ووضع جبالا من الطين في أذنيه وهي تستغيث به من نفسه.

بلاغ بمقتل ضحية الدقي

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم أول الدقي، بالعثور على جثة ضحية الدقي داخل مسكنها في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ليتضح لهم من خلال التحريات المبدئية التي أشرف عليها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي، أن المجني عليها ضحية الدقي قتلت على يد زوجها، بعدما اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات أسرية.



المتهم يعترف بجريمته

نقلت جثـ.ة ضحية الدقي إلى مستشفى الدقي العام، وأحكم رجال المباحث الكمائن، وتم إلقاء القبض على الزوج، والذي أنهى حياة زوجته بسبب الخلافات الأسرية في الدقي، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريـ.مة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اقرأ أيضا:

أحلام الأباء يقتلها الأبناء.. القصة الكاملة لضبط أب لابنته بأحضان مدرسها الخمسيني

ضحية الدقي.. حبس قاتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات