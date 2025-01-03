بغرض السرقة.. قاتـ.ـل جارته المسنة يعترف بجـ.ـريمـ.ـته أمام النيابة

أقر المتهم قاتـ.ل جارته المسنة في بولاق الدكرور بارتكاب جريمته، بعدما تم ضبطه، ومثل أمام النيابة جريـ.مته، مشيرا إلى أنه يقيم بجوار المجني عليها، وعلى علم ببعض تفاصيل حياتها وأنها تقيم بمفردها، بخمم جيرتهم، فوضع خطته وقرر سرقتها مستغلا كونها مسنة.

وتابع قاتـ.ل جارته المسنة في بولاق الدكرور، أنه هاجم المجني عليها وخنقها قاصدا إزهاق روحها، بعدما توجع لمنزلها، وعبث بمحتويات الشقة، حتى عثر على مبلغ مالي استولى عليه، وفر هاربا.

الموجز ترصد تفاصيل الواقعة عن قاتـ.ل جارته المسنة في بولاق الدكرور.

بلاغ بمقـ.تل العجوز المسنة

البداية كانت بتلقي رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، إخطارا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، مفاده العثور على جثة سيدة تدعى "كاملة. أ"، وتبلغ من العمر 80 عامًا، ممدة داخل شقتها، كما تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها، الأمر الذي دعى رجال المباحث للشك.

قاتـ.ل جارته المسنة في بولاق الدكرور

تشكيل فريق المباحث لضبط قاتل جارته المسنة

أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من المباحث الجنائية لكشف غموض حادث مقـ.تل السيدة العجوز، لتكشف التحريات عن أن المتهم قاتـ.ل جارته المسنة، يدعى "فتحي. ح"، ويبلغ 22 عاما، عند مواجهته بجريمته أنكر في البداية .

المتهم يقر بفعلته

وعندما ضغط عليه رئيس المباحث أقر بفعلته بدافع السرقة، مشيرا لمكان المخبأ به الأموال المسروق.

خنقها وقام بسرقته

وتابع المتهم قاتـ.ل جارته المسنة، أنه جار المجني عليها، وكان على علم بإقامتها وحيدة، فهو يراها كل يوم، لذا أطرق البا عليها، وعندما فتحت له غافلها وقام بخنقها، ثم سرقها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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