سيدة تقتل عشيقة زوجها وتلقى بجثتها من الشرفة.. تفاصيل

سيدة تقتل عشيقة زوجها، الغيرة، كثيرًا تكون الدافع وراء العديد من الجرائم والتي ترتكب بطرق بشعة، فحينما تهب نيران الغيرة على النفس، وتكبر يزداد معها دافع الانتقام الوحشي، وهذا بالضبط ما حدث في الجريمة التي شهدتها محافظة الجيزة، بعدما أقدمت زوجة على قتل عشيقة زوجها بعد تعذيبها وإلقاء جثتها من الشرفة.

وزارة الداخلية

تفاصيل جريمة قتل سيدة عيشقة زوجها

سيدة تقتل عشيقة زوجها.. تفاصيل الجريمة، وما جرى من تحقيقات بعدها يرصدها الموجز في السطور التالية.

بداية الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغ يفيد بسقوط سيدة من شرفة إحدى المنازل جثة هامدة.

وبالانتقال والبحث وفحص الجثة تبين أنها لسيدة تدعى "أميرة. ط"، في الثلاثين من عمرها، وقد حضر والدها وزوجها إلى مكان الواقعة بعدما أبلغتهما صديقة المتوفاة وتدعى "سمر"، بمصرعها نتيجة سقوطها من شرفة منزل.

وأكد والد وزوج الضحية خلال التحقيقات بأن المجني عليها أخبرتهما بتوجهها لبيت صديقة لها لتصفية خلافات نشبت بينهما مؤخرًا، وبالفعل حضرت صديقة لها تدعى سمر واصطحبتها لمنزل المذكورة شيماء وزوجها "أحمد. ن".

وأوضح زوج الضحية ووالدها بأنهما تلقيا اتصال هاتفي بعد ذلك من سمر تخبرهم بأنها لقيت مصرعها بعدما ألقت بنفسها من شرفة المنزل.

وبسؤال أصدقاء الضحية أكدو جميعًا بأنها قامت بإلقاء نفسها من الشرفة بعدما نشب خلاف بينهما ولما زادت حدته أقدمت على قتل نفسها.

وبتضيق الخناق على أصدقاء المجني عليها تبين أنهما اتفقا فيما بينهم على استدراجها، وبفعل نجحت سمر في ذلك واصطحبتها إلى المنزل الذي شهد تفاصيل الواقعة، وبمجرد دخولها قامت سيدة وتدعى سعاد بإغلاق الباب بالمفتاح لحبس واحتجاز المجني عليها لمنعها من الهرب.

حملوا الضحية وألقو بجثتها من الشرفة

وعقب ذلك اشترك الزوجة والزوج والمتهمة الثالثة "سمر"، في الاعتداء بالضرب على المجني عليها، حيث قام الزوج بتوجيه اللكمات للضحية فيما قامت الأخيرة بضرب رأسها في الحائط عدة مرات حتى فقدت الوعي.

وبينت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في حمل الضحية وقاموا بإلقاءها من شرفة المنزل، ثم بدأوا في الصراخ مستغيثين بالمارة مدعين بأنها ألقت نفسها قاصدة بذلك التخلص من حياتها والانتحار.

حملت القضية رقم ١٦٩٨٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة الجيزة، والمقيدة برقم ٥١٥٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى، وأشارت النبياة العامة إلى أن المتهمين تعمدوا قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد حيث استدرجوها إلى منزل المتهمة الأولى وقتلوها.

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