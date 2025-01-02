زوجة في دعوتي الخلع والنفقة: اختفى 9 سنين ورجع متجوز

دعوتي الخلع والنفقة.. “10 سنين مجبرة أكون أب وأم، هرب ورفض يتحمل المسئولية، وبعد ما اختفى 10 سنين بيرجع يبص على عياله من بره البيت، وعرفت اتجوز ”، بتلك الكلمات وقفت الزوجة “علياء. م”، أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوتي الخلع والنفقة، والتي أقامتهما ضد زوجها، بعدما هرب 10 سنوات وعاد متزجا بامرأة أخرى، وأصبح لا يعرف عنها وأولادها شيئا.

الموجز تروي تفاصيل الدعوى.

بعد 9 سنين جواز الزوج اختفى

وقالت الزوجة في دعوتي الخلع والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت من 21 عامان وأنجبت من زوجها 3 أطفال على فراش الزوجية، ومنذ 9 سنوات هجرها زوجها دون أي داع لذلك، :" أنا وجوزي قرايب، عشان كده كنت عارفاه وعارفة عيلته كلها، جوازنا تم بسرعة عشان صلة القرابة اللي بينا، مكنتش أتوقع إن الشخص اللي بقابله في التجمعات العائلية والمناسبات، مختلف عن الشخص اللي هتجوزه، شخص غريب عني ومعرفش عنه حاجة".

دعوتي الخلع والنفقة

وتابعت الزوجة في دعوتي الخلع والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها كان بخيلا بطبعه، حاولت كثيرا أن تثنيه عن بخله، ولكن دون جدوى، كان يرفض الإنفاق على أطفالها ، لذا قررت العمل كي تجد ما تطعم به أطفالها، متابعة: “ المشاكل كانت كلها بسبب إنه بيرفض يصرف علينا، ولو دفع أي فلوس بتكون قليلة جدا، فقولت أنزل أشتغل عشان العيال، مكنش عندي حلول تانية، وعيالي كانوا بيجوعوا قدامي ومش قادرة أعمل ليهم حاجة”.

بعد 9 سنوات اختفاء عودة الزوج

وأضافت الزوجة في دعوتي الخلع والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها تركها منذ 9 سنوات، ولا تعرف أين طريقه، فقط بعد خلاف بسيط اندلع بينهم كالعادة، ترك المنزل ولم يعد من وقتها، قلقت عليه وظلت تبحث عنه بكل مكان، ولكن دون جدوى: “مكنتش عارفة مكانه، ولا عارفة أوصله، دورت كتير عليه، خوفت يكون حصل ليه حاجة، لكن من فترة ظهر، بيظهر كام يوم يشوف أمه والعيال بره البيت ويمشي، وفجأة سمعت إنه متجوز واحدة تانية، طب وأنا وعياله”.

وأكملت الزوجة في دعوتي الخلع والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها طوال تلك السنوات كانت تعيش على أمل عودتها إليه، لكنها ملت هذا الوضع، وخاصة بعد أن ظهر ومعه زوجته، لذا قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوتي الخلع والنفقة ضد زوجها.

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