ضحية النفقة.. تدخل ليحل خلف بين الأم وابنها فكانت نهايته القـ.ـتل

ماينوب المخلص، جملة تنطبق على ضحية النفقة، والذي حاول عقد الصلح بين الأم وابنها، بعدما اندلعت بينهم الخلافات إثر إقامة الأم دعوى نفقة ضد زوجها، ليرفض الأم فعل والدته ويطلب منها التنازل عن دعواها، وحينما رفضت اندلعت بينهما الخلافات.

الموجز تنقل تفاصيل الواقعة.

الأم تلجأ لأحد الجيران

لتقرر الأم اللجوء إلى أحد جيرانها وطلب التدخل لإنهاء الخلاف بينها وبين ابنها، ولكن عندما ذهب الجار، بدأت الأمور تتصاعد، وبدأت علامات العصبية الغير مبررة تظهر على وجه الشاب، لينتهي في النهاية باستلال سكينه وطعـ.ن الجار ضحية النفقة طعـ.نة نافذة، بقصد إزهاق روحه.

قاتـ.ل ضحية النفقة

بلاغ بالعثور على جثة ضحية النفقة

وكانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية، إخطارا من مدير أمن بورسعيد اللواء تامر السمري، بلاغًا بالعثور على جثـ.ة شاب أربعيني مطعونا عدة نافذة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل مدير المباحث، حيث تم إعداد الأكمنة، وتم إلقاء القبض على المتهم قاتـ.ل ضحية النفقة والسلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات القانونية.

خلاف بسبب نفقة

وكشفت تحريات المباحث المبدئية عن أن المتهم قاتل ضحية النفقة، كان على خلافا بينه وبين والدته، بسبب إقامتها دعوى نفقة ضد والده، فحاول الشاب إقناعها بالعدول عن رأيها والتنازل عن الدعوى، ولكن الأم رفضت بسبب بخل والده، لتندلع بينهم الخلافات وتتصاعد وتيرتها.

خلاف بين الأم وقاتل ضحية النفقة

وترك الابن المنزل لوالدته، فطلبت الأم من المجني عليه، والذي فقط جار لهم ولا تربطهم أي علاقة قرابة، الذهاب والتدخل لإصلاح الأمر بين الأم ونجلها، وعندما ذهب ضحية النفقة إلى منزل المتهم، تحول النقاش لمشاداة بينهما، ليخرج المتهم قاتل ضحية النفقة سلاحا أبيضا "سكينا"، ويطعنه عدة طعنات نافذة في صدره أزهقت روحه.

إحالة المتهم للنيابة العامة

وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة، لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة، بعد أن أمرت بالتحفظ على الجثمان بالمشرحة لحين العرض على الطب الشرعي، ومن المقرر إصدار قرارها بشأن المتهم بعد الانتهاء من التحقيقات.

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