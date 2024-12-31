بتهمة مزاولة المهنة بدون ترخيص.. المشدد 4 أشهر لمذيع بقناة إخبارية

قضت محكمة جنح مستأنف أول شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 4 أشهر، لمذيع بإحدى القنوات الإخبارية، ولذك بعد ثبوت تهمة مزاولته لمهنة الإعلام دون حيازة ترخيص، فضلا عن قيامه بالتزوير.

الموجز تسرد التفاصيل.

المحاكمة خاصة

جدير بالذكر أن محاكمة المذيع "هـ ا. ح"، كانت هاصة، حيث حضرها في محكمة شبرا الخيمة، بعدما أصدرت المحكمة حكما بتسليمه إلى قسم شرطة أول شبرا الخيمة لتنفيذ العقوبة المقررة.

الحكم على مصطفى كامل

وفي سياق مختلف أمرت محكمة جنح عابدين، بتغريم نقيب الموسيقين المطرب مصطفى كامل 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 15 ألف جنيه بعد ثبوت تهمة السب والقذف لعضو نقابة المهن الموسيقية "أ. ر".

المذيع المتهم

بلاغ ضد مصطفى كامل

البداية كانت ببلاغ تقدم به المجني عضو نقابة المهن الموسيقية "أ. ر"، إلى قسم شرطة عابدين، يتهم فيه نقيب الموسيقين مصطفى كامل، بسبه وقذفه خلال مؤتمر صحفي عقده المطرب داخل النقابة.

سب وقذف

كما أكد عضو نقابة المهن الموسيقية أن مصطفى كامل وجه له تهمة الفساد وسبه بألفاظ يعاقب عليها القانون، تم إحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.

وكان الفنان مصطفى كامل قد تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك "وذلك بعد إعلانه عن احيائه لحفل غنائي يوم رأس السنة.

هل تكرم النقابة فنانين الثمانينيات ؟



منذ أيام قليلة، عقد مصطفي كامل النية على إقامة احتفالية خاصه لتكريم فنانين الثمانينيات وقال: خاطبت وزير الثقافة بأن حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم سيكون بداية لحفلات نكرم خلالها كل جيل الثمانينيات والتسعينيات ومنهم حميد الشاعري، وأشكر وزير الثقافة على تبنيه فكرة د. مدحت العدل، والانتصار للفن والموسيقى.

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