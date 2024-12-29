الحبس 3 سنوات لمتهم في حادث حريق ستديو الأهرام.. تفاصيل

أصدرت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة حكمًا بتأييد حبس أحد المتهمين في قضية حريق ستوديو الأهرام لمدة ثلاثة سنوات، حيث واقعة الحريق التي امتدت آثارها إلى محيط واسع من العقارات والممتلكات، تأتي هذه الأحكام في إطار محاسبة المسؤولين عن الكارثة التي هزت الرأي العام خلال شهر رمضان الماضي.

يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول قضية حريق ستديو الأهرام في السطور التالية.

حريق ستديو الأهرام

تأييد حكم الحبس للمتهمين

قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس الصادر بحق المتهمين، والذي شمل مسؤولين في شركة الإنتاج والدفاع المدني، بالإضافة إلى مسؤول الأمن الصناعي.

وأكد الحكم على تحملهم المسؤولية عن الإهمال الذي أدى إلى الكارثة، حيث شمل الحكم حبسهم لمدة ثلاثة سنوات عن التهمة الرئيسية، مع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا وكفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لكل متهم.

تضرر الوحدات السكنية بسبب الحريق

أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الحريق تضرر بأجزاء كبيرة من ستوديو الأهرام خلال رمضان الماضي، الذي يُعد أحد معالم الإنتاج السينمائي والثقافي، وامتد الحريق للعقارات المجاورة مما تضررت 46 شقة سكنية، منها 19 وحدة احترقت بالكامل، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة طالت البنية التحتية للمنطقة.

حريق ستديو الأهرام

التقارير الفنية واللجان المشكلة

كشفت اللجان الفنية المشكلة من النيابة عن تفاصيل دقيقة حول الحادث حيث تم تشكيل ثلاث لجان لتقييم الأضرار: الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتحديد حجم الأضرار الهيكلية، والثانية من مديرية الزراعة لفحص الأشجار والنخيل المحترقة، والثالثة من قطاع الحماية المدنية لفحص اشتراطات الوقاية من الحرائق ومدى التزامها بالمعايير المطلوبة، وأثبتت التقارير وجود إهمال جسيم في اتباع معايير السلامة والصيانة.

التعويضات

تضمن الحكم إلزام المتهمين بتعويضات مدنية للمتضررين، حيث حُدد مبلغ جنيه واحد كتعويض مدني مؤقت للمدعين بالحقوق المدنية، بالإضافة إلى تغريم المتهمين 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة وتحمل تكاليف المحاماة.

كما أحيلت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر في التعويضات النهائية.



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