هدير عبد الرازق تستانف على حكم حبسها في تهمة خدش الحياء العام

أكد والد هدير عبد الرازق أنهما تقدما بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، بعد ثبوت تهمة نشر فيديوهات خادشة، مؤكدا أنه من المتوقع تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال الساعات القادمة.

الموجز تقف على تفاصيل الواقعة.

الحبس سنة لـ هدير عبد الرازق

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت في جلستها أمس السبت، بالحـ.بس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه للبلوجر هدير عبد الرازق بسبب نشرها الفـ.سق والفـ.جور، وفيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

هدير عبد الرازق



تغيب هدير عبد الرازق

تغيبت البلوجر هدير عبد الرازق عن حضورها جلسة أمس السبت، بالمحكمة القاهرة الاقتصاديّة، على خلفية الحكم عليها بتهمة نشر فيديوهات فاضـ.حة وخـ.ادشة للحياء العام.

وكانت المحكمة الاقتصادية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد إصدار الحكم أمس السبت، على البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خـ.ادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة

كما أحالت النيابة العامة، البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة "سـ.ب وقـ.ذف" شخص أمام المحكمة الاقتصادية.



حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرزاق

وينشر موقع الموجز تفاصيل جلسة قضي هدير عبد الرازق، بالإضافة إلى ما دار بشأن اتهام البلوجر هدير عبد الرازق، حي انقعدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة من صباح أمس، حضر خلالها والدها بينما تغيبت نجلته عن حضور اولى الجلسات.

قضية هدير عبد الرزاق

في بداية الجلسة، استمعت المحكمة لطلبات دفاع البلوجر هدير عبدالرازق، و التي تمثلت في طلب ضم "الفلاشة" التي تحتوي على الفيديوهات المتهمة بها إلى ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة.

كما طالب محامي الدفاع إلى طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته حول التحريات، كما دفع الدفاع ببطلان التحريات في القضية.

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