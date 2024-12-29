خلال ساعات.. استئناف محاكمة 4 أشخاص في حريق استديو الأهرام

حريق استديو الأهرام .. تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، في اتهام 4 من مسئولي الكهرباء في قضية حريق استديو الأهرام على قرار حبسهم 3 سنوات.

الموجز ينقل لكم تفاصيل محاكمة 4 أشخاص في حريق استديو الأهرام.

إحالة 4 متهمين لمحاكمة حريق استديو الأهرام

وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 من الأشخاص، موجهة لهم تهمة الإهمال، وأحالتهم الى المحاكمة مخلى سبيلهم.

وكان استديو الأهرام الكائن بمنطقة شارع الهرم، قد شهد كارثة مروعة، بعد إندلاع حريق استديو الأهرام، واشتعال عدد من لوكيشنات مسلسلات رمضان 2024، ومنها مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

حريق استديو الاهرام

الصحة تعلن عدد مصابي حريق استديو الاهرام

وأعلنت وزارة الصحة حصيلة أعداد الإصابات جراء حريق استديو الأهرام، وأكد مصادر مسئول بها أن عدد المصابين وصل إلى 12 مصابا من بينهم 6 من أفراد الحماية المدنية الذين كانوا يعكفون على عملية إخماد حريق استديو الأهرام، بالإضافة إلى 3 من المدنيين

واستقبلت مستشفى الهرم ومستشفى أم المصريين الحالات القادمة من حريق استديو الأهرام والتي تنوعت ما بين حالات اختناق ، وحالات حروق طفيفة، وإصابات متفرقة.

إخلاء العقارات المجاورة لاستديو الأهرام

وانتقل اللواء أحمد راشد مساء أمس على الفور إلى موقع استديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالهرم لتفقد آثار الحريق، ومتابعة جهود رجال الحماية المدنية، ولفت إلى أنه لم إخلاء العقارات لمجاورة لحين الإنتهاء من عمليات الإطفاء حرصا على سلامة المواطنين.

والتهم الحريق عدد كبير من أدوات التصوير ولوكيشنات التصوير الخاصة ببعض المسلسلات التى لم ينتهي تصويرها بعد ، وبدأ عرضها خلال الموسم الرمضاني الحالي 2024، إضافة إلى بعض الأشجار الموجودة داخل الاستديو.

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