حمو بيكا.. القصة الكاملة لـ 60 يومًا يقضيها مؤدي المهرجات خلف القضبان

حمو بيكا.. منذ أن ظهر على الساحة الفنية بأغانيه وكليباته وفيديوهاته التي أثارت جدلًا من عدم التعلم وصعوبة حفظ كلمات الأغاني، فتصدر حمو بيكا التريند لفترات متعاقبة كثيرًا بسبب ما كان يفعله مع صديقيه حسن شاكوش، وعمر كمال، إلى أن بدأت الأزمات تتابع على حمو بيكا.

حمو بيكا

الموجز تستعرض تفاصيل الأزمات والمطبات التي واجهت حمو بيكا، إلى أن ألقي القبض على مؤدي المهرجات مرورًا حبسه شهرين، وانتهاء بترحيله إلى سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية.

أزمات في حياة حمو بيكا

الأزمات بدأت مع حمو بيكا من حيث دخل في الوسط الفني، حيث إن الكثيرين من النقاد والموسيقيين على رأسهم الموسيقار الراحل حلمي بكر أكدوا أنه من أسوأ المطربين ومؤدي المهرجانات في تاريخ الوسط الفني وتحديدًا الموسيقي.

لم ينته حمو بيكا إلى هذا الحد، بل كانت له أزمة مع نقابة المهن الموسيقية، فقد خرج في بث مباشر ليعلن أنه حال عدم حصوله على العضوية سيكون الأمر فيه مشاكل كبرى للنقابة، وغير ذلك من الأشياء التي حدثت آنذاك.

بداية أزمة حمو بيكا الأخيرة

الأزمة الأخيرة حدثت في منطقة الزمالك، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مؤدي المهرجانات بالمنطقة، بعد أن تبين وجود أحكام قضائية سابقة صادرة ضده، بحوزته سـ.لاحًا أبيضًا "مطوتين"، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، فيما تولت النيابة المختصة التحقيقات.

فيما أخلت نيابة قصر النيل سبيل حمو بيكا، أمس الجمعة، برئاسة المستشار عمرو عوض، فضلًا عن إصدارها قرارًا بترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

حمو بيكا

حبس حمو بيكا شهرين

ذهب حمو بيكا، اليوم السبت، إلى نيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، وذلك حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الحكم عليه في قضايا تبديد وإيصالات أمانة.

النيابة قررت رفض الاستئناف المقدم من قبل محامي حمو بيكا، وأمرت بحبسه شهرين، لا سيما بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم.

ترحيل حمو بيكا

فيما رحلت مأمورية بأمر من نيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، اليوم السبت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلى سجن برج العرب محبوسًا بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية؛ حتى يقضي 60 يومًا خلف القضبان بسبب التهم المنسوبة إليه الخاصة بالتبديد وإيصالات أمانة.

أزمة حمو بيكا مع مصطفى كامل

وفي وقت سابق وجه نقيب الموسيقيين، مصطفى كامل، رسالة حادة إلى حمو بيكا على هامش مؤتمر صحفي بمقر النقابة، حيث أكد أن أي محاولة للتقليل من هيبة النقابة ستكون مرفوضة.

وقال "كامل"، آنذاك إنه سيعتبر أي تصرف من حمو بيكا يُظهر استهزاءً بالنقابة مسيئًا لها، مهددًا بأنه سيواجه تبعات ذلك، حيث قال وقتها "اللي هيستخف في دمه على حساب إن النقابة تتشتم سوف اعتبره مسيئًا لها ولو استخفيت دمك تاني علشان تعمل شو وتجذب الانتباه هقعدك في البيت".

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حبس حمو بيكا شهرين بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله