بعد القبض عليه.. حقيقة ايقاف حمو بيكا عن الغناء

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بعد ما ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم الخميس، القبض عليه في منطقة الزمالك، ومن خلال موقع الموجز نكشف لكم التفاصيل.

القبض على حمو بيكا

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تبين من التحريات أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا صادرة ضده 3 أحكام تنوعت ما بين تبديد وتراخيص.

القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا

ما هي تهمة حمو بيكا



وأفادت أجهزة الأمن بأنه بتفتيش مطرب المهرجانات حمو بيكا عند الضبط عليه عُثر بحوزته على سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل لاستكمال التحقيقات ومواجهته بطبيعة الأحكام الصادرة ضده من منطقة الدخيلة بالإسكندرية، "جميعها أحكام غيابية" وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

سبب إيقاف حمو بيكا عن الغناء

وعلق مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية على قرار القبض على المطرب حمو بيكا، وبحيازته سلاح أبيض قائلا إنه عرض الأمر على مجلس الإدارة برئاسة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ويتنظر رده

جدير بالذكر أن حمو بيكا كان قد تم ايقافه من نقابة الموسيقيين، ولكن في منتصف سبتمبر الماضي أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية ، عن عودة حمو بيكا إلى الغناء من حديد ولكن بشروط وضعتها له النقابة للحفاظ على الذؤق العام.

وأكد كامل على أنه في حال استخدام بيكا كلمات لا تناسب الذوق العام، فإنه سيتم إيقافه ومنعه من الغناء فوراً.

وشدد نقيب الموسيقيين حينها على أهمية الالتزام بشروط وقوانين النقابة لجميع مطربي المهرجانات.

القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا

شروط نقابة الموسيقيين لمؤدين المهرجانات

كما أكد أن من يخالف القانون سيتم إيقافه على الفور وتحويله للتحقيق، مشددًا على أن أغاني المهرجانات في الوقت الحالي أصبحت خالية من المصطلحات التي لا تليق بالمجتمع المصري، والوحيد الذي خالف هذه القوانين هو حمو بيكا، حيث إنه عاد من جديد للغناء بشكل غير لائق.

ووجه نقيب المهن الموسيقية تحذيرا لحمو بيكا بشطبه من النقابة إذا تكرر وسخر على السوشيال ميديا بهدف التريند، على خلفية ترويجه لحفلاته الغنائية في أميركا.

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