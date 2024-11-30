3 أزمات مثيرة للجدل في مسيرة حمو بيكا .. اعرف حكاياتها

تصدر مؤدي المهرجانات حمو بيكا قائمة الترند على جوجل بعد إثارته لحالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع راقصة.

ويرصد موقع الموجز، أبرز الأزمات التي تعرض لها حمو بيكا من قبل، حمو بيكا حرص على توضيح حقيقة الصورة المنتشرة، موضحًا في فيديو بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك أنه ليس له علاقة بالصورة المتداولة، وأنه يتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك.

حمو بيكا

أزمة حمو بيكا مع راقصة

أزمة حمو بيكا مع تلك الراقصة بدأت بعدما تم تداول تصريح منسوب له، قال فيه إنه يحترم الراقصة لأنها تؤدي رقصها في الجو البارد دون ملابس، وهو ما نفاه حمو بيكا عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدًا أنه لم يصدر منه هذا التصريح، واتهم من يروج له بالكذب، مُعلنًا عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينسب له كلامًا لم يقله، حيث قال أنا عمري ما صدر مني الكلام ده، وعمري ما أقول هذا الكلام، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد أي أحد يكتب حاجة على لساني لم أقلها، وأنا راجل بنزل شغلي وأخلص وأرجع على بيتي، وسيبوا الملك للمالك وسيبوا كل واحد في حاله.

أزمة حمو بيكا مع مصطفى كامل



وفي وقت لاحق، وجه نقيب الموسيقيين، مصطفى كامل، رسالة حادة إلى حمو بيكا على هامش مؤتمر صحفي بمقر النقابة، حيث أكد أن أي محاولة للتقليل من هيبة النقابة ستكون مرفوضة، وقال مصطفى كامل إنه سيعتبر أي تصرف من حمو بيكا يُظهر استهزاءً بالنقابة مسيئًا لها، مهددًا بأنه سيواجه تبعات ذلك، حيث قال وقتها اللي هيستخف في دمه على حساب إن النقابة تتشتم سوف اعتبره مسيئًا لها ولو استخفيت دمك تاني علشان تعمل شو وتجذب الانتباه هقعدك في البيت.

حمو بيكا

أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين

وفور ظهور حمو بيكا على الساحة الغنائية، وقد ارتبط اسمه بمجموعة من الأزمات، كان أولها في عام 2019 عندما أصدرت نقابة الموسيقيين قرارًا لمنع التعامل معه ومع بعض مطربي المهرجانات، لم يتحمل بيكا القرار، فاقتحم مقر النقابة مهددًا بتحطيمها، مما أدى إلى إصدار حكم ضده بالحبس لعامين مع الشغل وكفالة مالية، في ديسمبر من نفس العام، اعتذر للنقابة وتم التصالح معها.

وفي يوم 27 يونيو عام 2019، حاول بيكا إحياء حفل في الساحل الشمالي رغم تحذيرات النقابة، ما أدى إلى منعه من الغناء مجددًا وفقًا لقرارات النقابة التي كانت قد أصدرت قرارًا بمنع جميع مطربي المهرجانات غير الحاصلين على عضوية النقابة من الغناء، رد بيكا على هذا القرار بشكر النقابة في بداية حديثه عبر بث مباشر، مُعبرًا عن استيائه من قرار منع الغناء لكنه أكد أنه مستمر في تقديم أغانيه مهما كانت التحديات،وقال وقتها فى بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك": "بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأنى بسمع نفس القرار بقالى 5 سنين، اتكلمت كتير وتعبت واتعملى قضايا ومحاضر، أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير، ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة، مش هقول أسماء عشان دول صحابى وواكلين مع بعض عيش وملح، أنا صوتى عاجبنى وعاجب الناس وبيسمعونى خدوا رأيهم قرار الوقف، لو مش عايزينا نبطل غنا ".

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