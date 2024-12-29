سوزي الأردنية.. حكاية انهيارها من البكاء وأول طلب في قاعة المحكمة

سوزي الأردنية.. انهارت من البكاء البلوجر الشهيرة خلال انتظارها لإصدار الحكم عليها في قضية سب وقذف والدها خلال بث مباشر، فضلًا عن أنها طالبت من والدها ووالدتها وأصدقائها وأشقائها الحاضرين للمحاكمة بعدم تركها بقاعة المحكمة.

سوزي الأردنية

رفعت منذ قليل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، والتي تمت في محكمة جنح مستأنف المطرية، على خلفية تهمة سب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم وإظهارها بقصد التربح من ورائها، الموجز يستعرض تفاصيل المحاكمة.

الحبس عامين

وكانت محكمة الطفل قد قضت بالحبس عامين وتغريم المتهمة 300 ألف جنيه، بعد ثبوت تهمة سب والدها على بث مباشر، فضلا عن استغلال شقيقتها للتربح من مرضها.

وأكد محامي الدفاع الخاص بـ سوزي الأردنية، أن الجريمة غير مكتملة الأركان، فضلا عن انتفاء القصد الجنائي من الجريمة، بسبب أن المتهمة طفلة، ولا تملك إرادة كاملة بواقع الأمور، لذا فيقع بطلان القبض والتفتيش لحداثة سنها، حيث أن المتهمة مواليد 2006.

نظر دعوى سوزي الأردنية

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف والتي تنعقد في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، تنظر اليوم الأحد، في طلب الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على الحكم حبسها سنتين.

تأييد بحكم الحبس ضد سوزي الأردنية

وكانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، أيدت الحكم الذي صدر من محكمة جنح الطفل بالحبس عامين، على البلوجر سوزي الأردنية غيابيًا، بعد ثبوت تهمة سب والدها على الهواء، وخدش الحياء العام، وتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية، قد نظرت في الطعن المقدم من سوزي الأردنية على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه بسبب سبها لوالدها خلال بث مباشر، وإظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفيديوهات من أجل التربح من وراءها.

سوزي الأردنية

تفاصيل الواقعة

الوقائع كثيرة في أجندة سوزي الأردنية، إذ إن الواقعة التي قلبت السوشيال ميديا عليها كانت بسبب إظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة معها في الفيديوهات التي تنشرها على التيك توك.

سوزي الأردنية تثير الجدل

لم يمر وقت طويل إلا وتربعت سوزي الأردنية على عرش التريند بسبب مشاجرتها مع والدها التي بدأت بمناقشة مرورًا بمشادة كلامية، وانتهاء بالسب والقذف؛ ليتجمع كل ذلك في محضر من محاميين ويتقدم به إلى النيابة التي أحالتها إلى محكمة الجنح.

وتبين من خلال المعاينة للفيديو المذكور أن سوزي الأردنية تطاولت على والدها بسبب أنه أخذ بعض أموالها وأعطاها لشقيقته لمساعدتها على تعمل المصاريف.

الأهم أنها حينما علمت بالأمر كانت تسجل بثًا مباشرًا، وسبت وقذفت والدها خلال البث، لكنها أنكرت كل تلك الأقوال خلال تصريحات تلفزيونية في لقاء أجري معها بعد الواقعة.

سوزي تعرضت في تلك القضية إلى الحكم بالسجن لمدة عامين، فضلًا عن غرامة 300 ألف جنيه، بجانب كفالة 100 ألف جنيه للخروج من السجن على ذمة القضية.

وقالت سوزي عن الواقعة بينها وبين والدها: "اللي حصل إني كنت شايلة مع والدي مبلغ مالي، وأنا فاتحة لايف طلبت منه يديني جزء من المبلغ عشان محتاجاه، قالي إنه سليفهم لعمتي، وغصب عني اتعصبت".

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