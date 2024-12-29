بدء نظر جلسة استئناف سوزي الأردنية على حبسها عامين

بدأت منذ قليل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد تأييد حكم حبسها عامين بتهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

الموجز تنقل تفاصيل المحاكمة.

وكانت قد وصلت البلوجر المشهورة إعلاميا بـ سوزي الأردنية، إلى مقر المحكمة لحضور جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضدها، كما حضر والدها معها إلى المحكمة.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف والتي تنعقد في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، تنظر اليوم الأحد، في طلب الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على الحكم حبسها سنتين.

تأييد بحكم الحبس ضد سوزي الأردنية

وكانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، أيدت الحكم الذي صدر من محكمة جنح الطفل بالحبس عامين، على البلوجر سوزي الأردنية غيابيًا، بعد ثبوت تهمة سب والدها على الهواء، وخدش الحياء العام، وتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية، قد نظرت في الطعن المقدم من سوزي الأردنية على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه بسبب سبها لوالدها خلال بث مباشر، وإظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفيديوهات من أجل التربح من وراءها، تستعرض التفاصيل الموجز.

تفاصيل قضية سوزي الأردنية

القصة بدأت حينما أصبح هوس سوزي الأردنية بفيديوهات التيك توك التي تسعى من خلالها لجمع الأموال عادة يومية، فبين كل يوم وليلة تخرج بفيديو جديد لتثير الجدل من خلاله، حتى إنها خرجت في فيديو لتستهزأ بنتيجتها في الثانوية العامة.

سوزي الأردنية



آه الشارع اللي وراه

مقولة "آه الشارع اللي وراه"، تربعت بها سوزي الأردنية على عرش التريند لتصبح في فترة من الفترات صانعة التريند، إذ بدأت الحكاية بينها وبين والدها الذي تطاولت عليه خلال فيديو بث مباشر كانت تبثه من على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

تفاصيل الواقعة

الوقائع كثيرة في أجندة سوزي الأردنية، إذ إن الواقعة التي قلبت السوشيال ميديا عليها كانت بسبب إظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة معها في الفيديوهات التي تنشرها على التيك توك.

لم يمر وقت طويل إلا وتربعت سوزي الأردنية على عرش التريند بسبب مشاجرتها مع والدها التي بدأت بمناقشة مرورًا بمشادة كلامية، وانتهاء بالسب والقذف؛ ليتجمع كل ذلك في محضر من محاميين ويتقدم به إلى النيابة التي أحالتها إلى محكمة الجنح.

وتبين من خلال المعاينة للفيديو المذكور أن سوزي الأردنية تطاولت على والدها بسبب أنه أخذ بعض أموالها وأعطاها لشقيقته لمساعدتها على تعمل المصاريف.

الأهم أنها حينما علمت بالأمر كانت تسجل بثًا مباشرًا، وسبت وقذفت والدها خلال البث، لكنها أنكرت كل تلك الأقوال خلال تصريحات تلفزيونية في لقاء أجري معها بعد الواقعة.

سوزي تعرضت في تلك القضية إلى الحكم بالسجن لمدة عامين، فضلًا عن غرامة 300 ألف جنيه، بجانب كفالة 100 ألف جنيه للخروج من السجن على ذمة القضية.

وقالت سوزي عن الواقعة بينها وبين والدها: "اللي حصل إني كنت شايلة مع والدي مبلغ مالي، وأنا فاتحة لايف طلبت منه يديني جزء من المبلغ عشان محتاجاه، قالي إنه سليفهم لعمتي، وغصب عني اتعصبت".

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