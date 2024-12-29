دلال في دعوى طلاق: "دمر حياتي وباع حتى لعب الأطفال عشان كيفه"

دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة رفعتها دلال ضد زوجها لتنهي من خلالها مأساة ظلت فيها على مدار سنوات، إذ إن دعوى طلاق تضمنت قصة تحوي آلاما غير طبيعية تحملتها الزوجة التعيسة حتى وقفت أمام المحكمة، الموجز تستعرض تفاصيلها.

دعوى طلاق

لم تكن دلال الفتاة ذات الضفائر التي تحلم بفارس يأخذها أمامه على جواد لينطلقا في سعادة طوال حياتهما، لكنها ذاقت المرار ولعقت الصبر حتى حانت لحظة الانفجار أمام محكمة الأسرة لتفلت من جحيم هائل عاشت فيه طوال سنوات مع زوجها لتقدم ضده دعوى طلاق.

تفاصيل دعوى طلاق



دلال قالت في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: "حبيته وكنت بموت في دباديبه، ورغم إني عارفة إنه بيعشق المخدرات فرضيت وقولت وماله يشرب عشان يبقى مزاجه رايق، عادي كل راجل بيبقى مخنوق من ضغط الحياة والشغل".

وأضافت دلال في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: "خبيت على أهلي واتخطبنا وقضينا أحلى أيام، ولما جت لحظة الجواز كنت طايرة من الفرحة، ولما اتجوزنا عيشنا في الأول أحلى سنين حب ودلع وكل حاجة كانت زي الفل".

دعوى طلاق

بداية المأساة

وتابعت دلال في دعوى طلاق: "بدأ بعد شوية يشرب أنواع تانية من المخدرات، فالسعادة اتقلبت لجحيم، كنت بقول هيغير أكيد ويركز في بيته بس لا مكنش بيعمل كده، وكان كل همه يجيب القرف الي بيشربه ده على حساب أي حاجة راحتي وسعادتي وحتى فلوسي ودهبي".

وواصلت: "شوية وخلفنا العيال وقولت يمكن لما خلفت ربنا يصلح حاله، بس الموضوع بقى أصعب من الأول، وبدأ يزود في اللي كان بيعمله شرب وقرف، كل اللي همه إنه يجيب فلوس القرف اللي بيشربه، دا غير إنه قعد في البيت كمان من غير ولا شغلة ولا مشغلة، وبقيت أنا وودلادي ضحية الزفت وبيعمل أي حاجة عشان يجيبها".

بيع لعب الأطفال

واختتمت: " كان بيبيع كل حاجة، حتى لعب العيال مسلمتش منه وخدها عشان يبعها عشان يجيب فلوس كيفه ومزاجه، عشان كده رفعت دعوى طلاق يمكن ارتاح من الجحيم اللي معيشنا فيه ده".

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