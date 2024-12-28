والدة الزوج تقف مع زوجة ابنها في دعوى خلع.. ما القصة؟

والدة الزوج .. "ابني ميستاهلش أم أولاده، البنت اتبهدلت معاه، وابني مش بيصرف عليها ولا على عيالها، وكل يوم يضربها ويهينها، المخدرات لحست عقله"، كلمات وقفت تبرر بها والدة الزوج إقامة زوجة ابنها لدعوى خلع، في دعوى غريبة من نوعها، أم هيئة المنازعات بمحكمة الأسرة.

تفاصيل دعوى الخلع تسردها الموجز.

وبدأت والدة الزوج في دعواها لخلع زوجة ابنها أمام محكمة الأسرة، أنها تواجدت مع زوجة ابنها بسبب ما تحملته الأخيرة مع زوجها، فقد عانت لسنوات بسبب إدمانه للمخدرات، مؤكدة: "اللي مش هرضى بيه لبنتي أكيد هرفضه لمرات ابني، وأنا جاية معاها النهارده عشان تخلع ابني، هي استحملته كتير واتبهدلت معاه كتير، وحرام عمرها وشبابها يندفنوا بالحياة معاه".

دعوى الخلع

طفلين نتاج زواج 4 سنوات

وتابعت والدة الزوج في دعواها لخلع زوجة ابنها أمام محكمة الأسرة، أن ابنها تزوج منذ 4 سنوات، ولديه ولد وبنت أنجبهم على فراش الزوجية، والزواج كان تقليديا، لم يكن لكلا منهم أي علاقات قبل الزواج، تعرف ابنها على زوجته عن طريق إحدى الأقارب، وبارك الجميع الزواج دون أي مشاكل، وأثبتت الزوجة حسن اصلها وتربيتها.

ست محترمة وبنت أصول

وأضافت والدة الزوج في دعواها لخلع زوجة ابنها أمام محكمة الأسرة: "مرات ابني ست محترمة وبنت أصول، وأهلها ناس كويسين، جوازتهم تمت بسرعة، ومن غير أي مشاكل، هي شيلاني من على الأرض شيل، وابني بيعشق التراب اللي هي بتمشي عليه، ودخلت قلبي بسرعة، وكنت بعتبرها زي بنتي وأكتر".

المخدرات خربت حياتهم

وأكملت والدة الزوج في دعواها لخلع زوجة ابنها أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بدأت منذ عام تقريبا، منذ أن بدأ ابنها بشرب المخدرات، وأصبحت كل أمواله تنفق على المخدرات، ويرفض الإنفاق على زوجته وأولاده، : "مرات ابني جاتلي وقالتلي أنا هطلق عشان تعبت من العيشة دي، وأنا شايفة إنه حقها، عشان كده قررت آجي معاها النهارده محكمة الأسرة".

واختتمت والدة الزوج حديثها، "أنا كنت بصرف على عيال ابني بس ابني استحل العيشة وتكون فلوسه كلهاا للمخدرات، فخليه يدوق طعم ونتيجة اللي عمله في نفسه".

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