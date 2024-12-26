زوجة تقيم دعوى النفقة ضد زوجها: بياخد مصروفه من أمه

النفقة.. “مش عاوز ياحمل المسئولية، ولا راضي يشتغل، مش عارفة إيه اللي غيره بعدالجواز، ده بياخد مصروف من أمه، وأنا اللي بشتغل وأصرف على البيت”، كلمات قالتها الزوجة أمام محكمة الأسرة، تبرر بها إقامة دعوى نفقة ضد زوجها، بعدما أوقعها حظها في رجل لا يريد تحمل المسئولية، ولا يحب العمل، فأصبحت هي من تعمل وتنفق على المنزل، وينتظر هو المصروف من والدته لينفقه على متطلباته، لتقرر اللجوء إلى محكمة الأسرة.

الموجز تستعرض تفاصيل الدعوى.

اتغير بعد الجواز

وقالت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها تغير بعد تغير بعد الزواج تغيرا جذريا، فقد كان شخصا طموحا عندما تمت خطبتها عليه، كان يتحمل جميع المسئوليات أو هكذا كان يوهمها، ليتحول فجأة بعد الزواج لشخص لا يريد النزول للعمل، ولا يريد تحمل المسئولية، فضلا عن أنه أصبح لا يريد الإنفاق على أطفاله، وحاولت كثيرا التحدث معه بشأن مصروفات المنزل لكن دون جدوى.

دعوى النفقة

الخلافات بدأت تزيد بسبب رفض الزوج العمل

وتابعت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بدأت تزيد بينهما بطريقة لا تحتمل، متابعة: “حاولت كتير أتناقش معاه عشان هو الراجل ولازم يشتغل ويصرف علينا، لكنه بدأ يرفض ويقولي مش ملزم يصرف علينا، بدأ يكون شخص كسول، فقررت أنزل أشتغل عشان عيالي، وقولت يمكن يقرر ينزل يشتغل معايا، وأشجعه يرجع يشتغل تاني، لكن بالعكس زاد في الأنتخة”.

الزوج قرر ياخد مصروف من والدته

وأشارت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إلى أن زوجها صمم على كسله، ورفض تحمل أي مسئولية، وأي عمل، وعندما طالبته بضرورة توفير الأموال، قرر أن يأخذ مصروفا من والدته، الأمر الذي جعل الخلافات بينهما تصل إلى أجها، مشير: “عاجباه قعدة البيت، وفاكر إنه لما ياخد مصروف من والدته كده هيحل المشكلة، أنا مش فاهمة إيه اللي غيه”.

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها.

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