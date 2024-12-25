زوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: "جايلي عريس خليجي"

دعوى خلع.. "عاوزة أطلق عشان أشوف حياتي، معاملته معايا كلها ضرب وإهانة، وهمجية، وأنا متقدم ليا ثري عربي وطلب يتجوزني"، بتلك الكلمات وقفت الزوجة أمام محكمة الأسرة تبرر إقامة دعوى خلع ضد زوجها، بسبب أسلوبه الذي لا يحتمل على حد قولها، فهو وعلى حد وصفها شخص همجي، لا يجيد التعامل معها سوى بالعصا.

الموجز تروي تفاصيل دعوى الخلع.

حاولت كتير أغيره طريقته الهمجية

وبدأت الزوجة حديثها أمام محكمة الأسرة، في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أنها حاولت كثير مع زوجها كي لا تنتهي الحياة بينهما إلى الطلاق، ولكن دون جدوى، مؤكدة أن كثيرا ما كان يملؤها الأمل، ولكن دون جدوى، فالطريقة التي يتعامل بها الزوج مع زوجته، همجية جدا، ولا تليق بالتعامل بين البشر.

دعوى خلع

وتابعت الزوجة حديثها أمام محكمة الأسرة، في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، : "الأهل ادخلوا بينا كتير جدا، بس هو أسلوبه صعب في التعامل، روحت كتير لبيت أهلي لكن مفيش فايدة، دايما فيه خلافات بسبب ضربه فيا، استحملت كتير على أمل إنه يتغير لكن عمره ما هيتغير، أسلوبه همجي وزي الزفت".

حاولت أستحمل وأقول بكرة يتغير

وتابعت الزوجة حديثها أمام محكمة الأسرة، في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أنها حاولت تحمل زوجها ظنا منها أن الوضع سيزداد تحسنا مع الوقت، ولكنها كانت مخطئة، لتبدأ الخلافات باقتحام حياتها، ويزداد الوضع سوءا، ما جعل الأمور تتعقد أكثر، متابعة: "أنا كنت بستحمل عشان خاطر عيالي، وكل شوية أصبر نفسي وأقول هيتغير لكن مفش فايدة، أسلوبه الهمجي بيزيد كل يوم عن اللي قبله".

وأضافت الزوجة حديثها أمام محكمة الأسرة، في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أن زوجها يتعامل معها بالضرب، ولا يعرف سوى أسلوب العصا، لتقرر الخروج لسوق العمل، بحثا عن حياة جديدة، وأناسا جديدة غير زوجها، : "صاحبتي جابتلي شغل وقررت أنزل وأشوف الدنيا، بدل ما بتاعمل معاملة الحيوانات".

جالها عريس خليجي

وأكملت الزوجة حديثها أمام محكمة الأسرة، في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أنه وبعدما مر شهر على إقامتها في العمل، جاءها عريس خليجي، :" راجل متريش ومعاه فلوس، ثري عربي، وطلب مني الجوا، قولتله إني متجوزة وقفلت معاه الكلام، لكن معاملة جوزي خلتني طلبت منه الطلاق وقررت هوافق بالثري العربي".

واختتمت الزوجة :" أول ما عرف إني عاوزة أطلق عشان اتجوز غيره رفض يطلقني، مع إنه أساسا مش بيطيقني، فقررت إني هخلعه، عشان ومحتاجة أشوف الدنيا".

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