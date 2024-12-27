زوجة تطالب الخلع أمام محكمة الأسرة.. «بشحت الأكل من جيراني»

دعوى الخلع.. «بسببه بقيت بشحت عشان آكل، تعبت وهو هاجرني أنا وبنتي، بيدخل البيت مرة في الشهر، وأنا مش عارفه أتصرف، الناس بتشوفني بيستخبوا مني»، كلمات قاسية قالتها الزوجة "سارة. م"، أمام محكمة الأسرة، وهي تبرر إقامة دعوى خلع ضد زوجها، بعدما هجرها على حد قولها.

تفاصيل دعوى الخلع تسردها الموجز.

وعود لا تنتهي

بدأت الزوجة حديثها بوعود زوجها، والتي لم تكن تنتهي، ودائما ما كان يعدها بأنها ستكون ملكة متوجة، مشيرة: « كان بيقولي هتكوني في بيتي ملكة متوجة، كان بيحاول يرضيني بكل الطرق، لكن لنا اتجوزته اكتشفت واحد تاني خالص، بيبخل باللقمة عليا أنا وبنتي وبيتخانق كل شوية».

دعوى الخلع

الخلافات بين الزوجين تزيد

وتابعت أمام محكمة الأسرة، في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أن الخلافات بدأت تزيد بينها وبين زوجها، خاصة ببعدما أنجبت طفلتها الأولى، أصبح الزوج يرفض الإنفاق عليهم، ويترك المنزل كلما طلبت منه طعاما للمنزل، متابعة: "بيسيب البيت بالشهر ويرجع كل شهر مرة، ميعرفش إن كنا جعانين ولا عريانين، حاولت كتير أتناقش معاه وأفهمه إننا محتاجين أكل ومسئولين منه".

البنت بتصرخ من الجوع

وأكملت أمام محكمة الأسرة، في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها: " مفيش فايدة فيه، ساب البيت من شهرين، ومفيش ولا حتى لقمة عيش في البيت، البنت بتصرخ من الجوع، وأنا مش عارفة أتصرف، كنت باخد من الجيران أكل، لكن خلاص الكل بيستخبى مني، منه لله بهدلنا وجوعنا وبسببه بقيت شحاته".

دعوى الخلع هي الحل

واختتمت أمام محكمة الأسرة، في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أنها تعيش على المياه بسكر لمدة شهرين، فقط تشرب الماء دون أي طعام، وصغيرتها لا تجد لبن في صدرها لتشربه، لذا قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لتجد لها حل، وتحاول خلع نفسها ، وإيجاد نفقة لصغيرتها.

وأمام تعنت الزوجة قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

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