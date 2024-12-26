زوجة تقيم دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة: "أهله بيتحكموا في حياتنا"

«معندوش شخصية وأهله بيتحكموا فينا، وكل حاجه لازم ياخد فيها قرار من أهله الأول، وعليا أنا يقولي أنا راجل البييت»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة تبرر إقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، بعد أن أدركت أنها مقيدة من أهل زوجها، وهم من يسيرون حياتها، وزوجها بدون شخصية.

الموجز تروي تفاصيل دعوى طلاق للضرر.

قرارات أهله الأهم

وقالت الزوجة في دعوى طلاق للضرر التي أقامتها ضد زوجها، أنها عانت مع شخص لا يتحمل أي مسئولية، ولا يعرف كيف يدير حياته، ويأخذ قرارت أهله في كل خطوة من خطوات حياتهم، مما جغل الخلافات تزيد بينهما، بسبب رفض الزوجة لذلك الوضع.

كنت فاكراه خجول

وتابعت الزوجة في دعوى طلاق للضرر التي أقامتها ضد زوجها: «كنت بلاحظ من قبل الجواز إنه بيسمع كلام أي حد من أهله، بس اعتقدت إنه شخص خجول وده هيتغير بعد الجواز، لكن لقيا الموضوع زاد عن حده، وأهله اللي بيقولوا كل حاجة تمشي أزاي، وكل خصوصياتي عارفينها، بيتدخلوا في كل حاجة ببجاحة».

دعوى طلاق للضرر

الخلافات تحاصر حياتهم

وأضافت الزوجة في دعوى طلاق للضرر التي أقامتها ضد زوجها، أنها حاولت كثيرا مع زوجها دون أي فائدة، لتتعقظ الحياة بينهما أكثر فأكثر، وبدأت الخلافات تحاصر حياتتهم من كل اتجاه: «حتى أخته الصغيرة بتاخد قرار في حياتي، حاولت كتير أفهمه بس مفيش فايدة، وهو كل حياتنا بيروح يحكيها ليهم».

دعوى طلاق للضرر هي الحل ‏

واختتمت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها: أنها اكتشفت أن زوجها عديم الشخصية والمسئولية، لذا قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر.

مادة القانون

يذكر أن مادة القانون الخاصة بدعوى الطلاق للضرر في قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

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