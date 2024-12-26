سوزي الأردنية.. القصة الكاملة من "آه الشارع اللي وراه" حتى الحبس عامين

سوزي الأردنية، صاحبة الضجة والتريند الشهير آه الشارع اللي وراه، استطاعت سوزي الأردنية في غضون سنوات قليلة أن تصبح من ضمن مشاهير التيك توك بفيديوهاتها التي تخرج فيها لتعرض أشياءً غريبة على الجمهور.

سوزي الأردنية

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم في الطعن المقدم من سوزي الأردنية على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه بسبب سبها لوالدها خلال بث مباشر، وإظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفيديوهات من أجل التربح من وراءها، تستعرض التفاصيل الموجز.

سوزي الأردنية صاحبة التريند

صاحبة التريند.. كلمة تنطبق بحسب توظيف الكثيرين لها على سوزي أيمن الشهيرة بسوزي الأردنية، إذ إنها بين الحين والآخر تتصدر تريند محركات البحث أو مواقع السوشيال ميديا بسبب ما تفعله من أحدث خلال تسجيلها مقاطع مصورة.

سوزي الأردنية تصدرت التريند فترات كثيرة فمرة بسبب مشاجراتها مع أصدقائها، وأخرى مع والدها، وثالثة في واقعتها مع الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد، بجانب لقطة كروان مشاكل عنها، وأخرى بسبب إظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة معها في فيديوهات للتربح من ورائها.

تفاصيل قضية سوزي الأردنية

القصة بدأت حينما أصبح هوس سوزي الأردنية بفيديوهات التيك توك التي تسعى من خلالها لجمع الأموال عادة يومية، فبين كل يوم وليلة تخرج بفيديو جديد لتثير الجدل من خلاله، حتى إنها خرجت في فيديو لتستهزأ بنتيجتها في الثانوية العامة.

آه الشارع اللي وراه

مقولة "آه الشارع اللي وراه"، تربعت بها سوزي الأردنية على عرش التريند لتصبح في فترة من الفترات صانعة التريند، إذ بدأت الحكاية بينها وبين والدها الذي تطاولت عليه خلال فيديو بث مباشر كانت تبثه من على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

تفاصيل الواقعة

الوقائع كثيرة في أجندة سوزي الأردنية، إذ إن الواقعة التي قلبت السوشيال ميديا عليها كانت بسبب إظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة معها في الفيديوهات التي تنشرها على التيك توك.

لم يمر وقت طويل إلا وتربعت سوزي الأردنية على عرش التريند بسبب مشاجرتها مع والدها التي بدأت بمناقشة مرورًا بمشادة كلامية، وانتهاء بالسب والقذف؛ ليتجمع كل ذلك في محضر من محاميين ويتقدم به إلى النيابة التي أحالتها إلى محكمة الجنح.

معاينة الفيديوهات

وتبين من خلال المعاينة للفيديو المذكور أن سوزي الأردنية تطاولت على والدها بسبب أنه أخذ بعض أموالها وأعطاها لشقيقته لمساعدتها على تعمل المصاريف.

الأهم أنها حينما علمت بالأمر كانت تسجل بثًا مباشرًا، وسبت وقذفت والدها خلال البث، لكنها أنكرت كل تلك الأقوال خلال تصريحات تلفزيونية في لقاء أجري معها بعد الواقعة.

سوزي الأردنية

الحكم ضد سوزي الأردنية

سوزي تعرضت في تلك القضية إلى الحكم بالسجن لمدة عامين، فضلًا عن غرامة 300 ألف جنيه، بجانب كفالة 100 ألف جنيه للخروج من السجن على ذمة القضية.

وقالت سوزي عن الواقعة بينها وبين والدها: "اللي حصل إني كنت شايلة مع والدي مبلغ مالي، وأنا فاتحة لايف طلبت منه يديني جزء من المبلغ عشان محتاجاه، قالي إنه سليفهم لعمتي، وغصب عني اتعصبت".

وأضافت: "أنا عمري ما هتطاول على أهلي يعني عشان الفلوس، ولا غير الفلوس، لكن اللي حصل عشان أنا عصبية وبتعصب بسرعة، وأنا أصلا اعتذرت لوالدي ولوالدتي".

النظر في الطعن

اليوم 26 ديسمبر تنظر محكمة جنح مستأنف المطرية في الطعن المقدم من سوزي على حكم حبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

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