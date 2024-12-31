مصطفى كامل.. حكاية غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لنقيب الموسيقيين بختام العام

مصطفى كامل.. أمرت محكمة جنح عابدين، بتغريم نقيب الموسيقين المطرب مصطفى كامل 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 15 ألف جنيه بعد ثبوت تهمة السب والقذف لعضو نقابة المهن الموسيقية "أ. ر".

بلاغ ضد مصطفى كامل

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إن البداية كانت ببلاغ تقدم به المجني عضو نقابة المهن الموسيقية "أ. ر"، إلى قسم شرطة عابدين، يتهم فيه نقيب الموسيقين مصطفى كامل، بسبه وقذفه خلال مؤتمر صحفي عقده المطرب داخل النقابة.

سب وقذف

كما أكد عضو نقابة المهن الموسيقية أن مصطفى كامل وجه له تهمة الفساد وسبه بألفاظ يعاقب عليها القانون، تم إحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.

وكان الفنان مصطفى كامل قد تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك "وذلك بعد إعلانه عن احيائه لحفل غنائي يوم رأس السنة.

مصطفى كامل

هل تكرم النقابة فنانين الثمانينيات؟

منذ أيام قليلة، عقد مصطفى كامل النية على إقامة احتفالية خاصه لتكريم فنانين الثمانينيات وقال: خاطبت وزير الثقافة بأن حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم سيكون بداية لحفلات نكرم خلالها كل جيل الثمانينيات والتسعينيات ومنهم حميد الشاعري، وأشكر وزير الثقافة على تبنيه فكرة د. مدحت العدل، والانتصار للفن والموسيقى.

تحذير مصطفى كامل لحمو بيكا

وعلى صعيد آخر، كان حذر مصطفى كامل كل من حمو بيكا وعمر كمال بعدما نشرا فيديو على مواقع التواصل يمرحا فيه مع بعضها خلال الاحتفال بعيد ميلاد عمر كمال، فرغم الطابع المرح للفيديو، إلا أن مشاركة عمر كمال لهذا المحتوى جاء بعد تحذير مباشر من نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، خلال مؤتمر صحفي أقامه كامل، وجه تحذيرًا لعمر كمال قائلاً: "لو استخفيت دمك تاني علشان تعمل شو أو تريند هتقعد في البيت".

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