اعرف موعد حفل مصطفى كامل في ليلة رأس السنة 2025

حفل مصطفى كامل.. حمس الفنان مصطفي كامل جمهوره على الإستعداد لحفله الغنائي ضمن حفلات رأس السنة 2025، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، والمقرر إقامته يوم 31 ديسمبر.

موعد حفل مصطفي كامل في رأس السنة 2025

ويعرض موقع الموجز تفاصيل حفل راس السنه لـ مصطفي كامل، وكتب الفنان قائلاً: يلا بينا نولع الدنيا ونحتفل مع بعض بالسنة الجديدة مستنيكم في حفلتي ليلة رأس السنة 31 ديسمبر في أجواء مليانة غنا ورقص الحفلة ونتمنى سنة جديدة سعيدة على الجميع.

حفلات رأس السنة 2025

ومن المتوقع أن يقدم مصطفي كامل خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

أين يقام حفل مصطفي كامل في رأس السنة 2025؟

يُقام حفل مشترك بين الفنان مصطفى كامل والمطرب الشعبي محمود الليثي وأحمد شيبة في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 31 ديسمبر 2024، ضمن احتفالات رأس السنة.

مصطفي كامل

هل تكرم النقابة فنانين الثمانينيات ؟

منذ أيام قليلة، عقد مصطفي كامل النية على إقامة احتفالية خاصه لتكريم فنانين الثمانينيات وقال: خاطبت وزير الثقافة بأن حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم سيكون بداية لحفلات نكرم خلالها كل جيل الثمانينيات والتسعينيات ومنهم حميد الشاعري، وأشكر وزير الثقافة على تبنيه فكرة د. مدحت العدل، والانتصار للفن والموسيقى.



آخر أعمال مصطفي كامل

طرح مصطفي كامل مؤخرا أجدد أغنياته والتي تحمل إسم "العيب عليا" ضمن البومه الجديد ، ويطرح كامل أغاني ألبومه الجديد على طريقة السينجل، حيث راهن الفنان على نجاح هذا الألبوم.

أغنية "العيب عليا" من كلمات مصطفي كامل، وألحان وميكس ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أحمد جودة، جيتارات أحمد حسين.

كما طرح كامل احدث أغنياته بعنوان “إبن المحدودة” من كلماته والحانه، وميكس ماستر أحمد جودة، وتوزيع موسيقي باسم منير.

كلمات الأغنية

أنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر واطعم من الموزة، اه يا محظوظ يا ابن المحظوظه، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.

اقرأ أيضاً

مريم عامر منيب: مصطفى كامل مرفوض من كل الناس بسبب تعاليه

تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل بعد تعرضه لوعكة شديدة