وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى.. تعرف على موعد تشييع جثمانه

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى منذ قليل عن رحيل زوجها، كاشفة عن موعد صلاة الجنازة عليه، حيث من المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور نشوى مصطفى

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، كتبت نشوى مصطفى منشورا طالبت فيه جمهورها بضرورة التوجه لأداء صلاة الجنازة على زوجها، معلقة :"اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وابو ولادى — تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبي، الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وأدعولي أنا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

تفاصيل مرض نشوى مصطفى

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد كشفت مؤخرا عن تفاصيل أزمتها الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وهي إصابتها بذبحة صدرية مفاجئة في منزلها، وتم تركيب ثلاث دعامات في قلبها.

حيث كتبت منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت خلاله أن التوتر العصبي والضغط النفسي كانا أحد الأسباب الرئيسية وراء تلك الأزمة التي تعرضت لها.

نشوى مصطفى

وأكدت نشوى مصطفى حينها أنها كانت تتحمل هموم الآخرين وتعيش مشاكلهم أكثر منهم، مما أثر سلبًا على صحتها، معلقة:" سبب من الأسباب الأساسية بعد قدر الله في مسألة مروري بالوعكة الصحية الصعبة اللي ربنا نجاني منها بلطفه ورحمته، هي التوتر والضغط النفسي، ومشكلتي كانت أني بشيل هموم الآخرين، وانغمس وأعيش مشاكل الناس أكتر ما هما بيعيشوها".

وأوضحت أنها تعلمت من تلك المحنة ضرورة مساعدة الآخرين بقدر ما تستطيع تحمله دون الإضرار بصحتها، كما وجهت وقتها نصيحة لجمهورها طالبتهم فيها بعدم تحميل أنفسهم فوق طاقتهم، مشددة على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مضيفة:"وكنت بفكر لهم في حلول رغم أنهم هما شخصيًا بيتجاوزوا مشاكلهم ويعيشوا حياتهم، ومحدش أساسًا بيقدر، واتعلمت أني أساعد وأشيل وأحل بالقدر اللي أعرف أتحمله، لأن في النهاية قلبي ما استحملش وقالي إرحميني، أوعوا تيجوا على نفسكم بزيادة، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، بنتعلم".

نشوى مصطفى



مسلسل "إمبراطورية ميم"



يشار أن نشوى مصطفى شاركت في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم"، المقتبس عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، قدّمت العمل إلى جانب الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحة، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

اقرأ أيضاً:

حكايات نشوى مصطفى من تحت الصفر.. بدأت بائعة ملابس في العتبة وتزوجت رجل مهم

عن دورها في إمبراطورية ميم.. مهرجان همسة الدولي يكرم نشوى مصطفى