من هو رجل الأعمال المهم زوج نشوى مصطفى الذي قضت معه 30 عام

توفى زوج الفنانة نشوى مصطفى، خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطلبت من جمهورها وأصدقائها بالوسط الفني حضور صلاة الجنازة والدعاء له بأكثر عدد ممكن.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز محطات نشوى مصطفى وعلاقتها بزوجها الراحل محمد عماد، إليكم التفاصيل في التقرير التالي.

من هو زوج نشوى مصطفى



زوج نشوى مصطفى هو رجل أعمال مصري يدعى محمد عماد، كان مقيم في أمريكا قبل زواجه من الفنانة نشوى مصطفى، حيث استمر زواجهما أكثر من ٣٠ عام وكان زواج صالونات ولكن نشأ بينهما علاقة حب كبيرة فيما بعد، وأنجبت نشوى منه عبد الرحمن ومنة.



نشوى مصطفى

علاقة نشوى مصطفى بزوجها الراحل محمد عماد

تزوجت الفنانة نشوى مصطفى، مرة واحدة وهي من رجل الأعمال محمد عماد، تعرفت عليه عن طريق زواج الصالونات حيث قالت في إحدى لقاءاتها الإعلامية السابقة أنها ضغط عليها في مقابلته بسبب رفضها الزواج بهذه الطريقة وعندما التقت به وجدت يغرق مع مباراة الزمالك أمام التليفزيون وهنا بدأت التحدي معه وقررت أن تتزوجه، وبعد الزواج كان يدرك زوجها بأنها ليست ست بيت واهتمامها الأكبر بالفن فحاولت نشوى أن تثبت له العكس بأن تطبخ في أول أسبوع زواج وطلبت منه في ثاني أيام الزواج الأكلة المفضلة، طلب "مسقعة" وبالفعل طبخت نشوى المسقعة علة طريقة التليفزيون وليس على طريقة الأم مما حدث بينهما خلاف كبير بسبب المسقعة الذي قرر زوجها أن يعطيها لبوابة العمارة وطلبت منه الطلاق ولكن تم الصلح بينهما.

في موقف آخر، روته نشوى مصطفى في لقاء تلفزيوني يدل على مدى حبها واهتمامها الشديد بزوجها، حيث كانت نشوى على الهواء مع الإعلامي نشأت البديهي واعتذرت لزوجها على الهواء لأنها لم تطبخ "البامية" بسبب هذا اللقاء.

وفاة زوج نشوى مصطفى

توفي محمد عماد، زوج الفنانة نشوى مصطفى، اليوم السبت، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر.

وكتبت نشوى مصطفى ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي.. تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر".

وأضافت: "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالوا كلكم.. ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات.. مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس.. حتلاقوه على جوجل ماب.. شيروا كتير".



نشوى مصطفى

أبرز أعمال نشوى مصطفى

بدأت نشوى مصطفى مشوارها الفني كصحفية في إحدى المجلات والصحف، ثم شاركت في أول عمل درامي خلال مسلسل ضمير أبلة حكمت مع الفنانة فاتن حمامة ثم توالت أعمالها الفنية في الدراما أبرزها : زيزينيا، زمن عماد الدين، نحن لا نزرع الشوك، محمود المصري، خالتي صفية والدير، عفاريت السيالة، حمزة وبناته الخمسة، حارة العوانس، في أيدي أمينة، بعد الفراق، ليالي الحلمية وغيرها.

كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية مع كبار النجوم أبرزها: فيلم أفريكانو مع أحمد السقا ومنى زكي، اللمبي مع عبلة كامل ومحمد سعد ، أحلام الفتي الطائش مع رامز جلال، ميدو مشاكل مع أحمد حلمي وحسن حسني، رحلة حب مع محمد فؤاد ، الراجل الأبيض المتوسط مع أحمد آدم.

كما قدمت نشوي مصطفي العديد من المسرحيات منها مسرحية :لن تسقط القدس، أزعرينا، الناس اللي في التالت وغيرها.

أخر أعمال نشوى مصطفى

كانت آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى، مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، بطولة كل من: خالد النبوي، وحلا شيحة، ومحمد محمود عبد العزيز، ونور النبوي، وهاجر السراج، ومايان السيد، ومن إخراج محمد سلامة.

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