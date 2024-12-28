بتهمة سب المصريين.. مدير أعمال هيفاء وهبي يتقدم بشكوى ضدها لنقابة الموسيقيين

تقدم خالد التهامي مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقاً بتقديم شكوى رقم 1225 في يوم 22 ديسمبر لعام 2024، وذلك بتهمة سب المصريين، وقام بتقديم الشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، يكشف موقع الموجز التفاصيل.

هيفاء وهبي تسب المصريين

وتلقى مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية شكوى جديدة من عضو النقابة، خالد مصطفي حسانين، الشهير بخالد تهامي، ضد هيفاء وهبي، وذلك بعد أن ترك العمل ضمن فريق إدارة أعمالها قرابة 6 أشهر وانقطاع الصلة بينهما.

مدير أعمال هيفاء وهبي

شكوي مدير أعمال هيفاء وهبي ضدها

وقال تهامي في شكواه: السيد نقيب الموسيقيين أتقدم لسيادتكم بشكوى ضد اللبنانية هيفاء وهبي، التي كنت سابقاً من ضمن فريق إدارة أعمالها، واعتذرت عن العمل معها منذ قرابه 6 أشهر، ثم فوجئت يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، بإصدارها استوري عبر صفحتها على إنستجرام تتهمني باتهامات باطلة، منها أنني خربت الصوت لها في آخر حفلاتها بمصر، بعد أن تركت العمل، واتهمتني أيضاً بأنني أقيم اتفاقات على أعمالها دون علمها، (وهذا يعني أنني لص أقوم بخداع الآخرين باسمها) وليس هناك تفسير أخر لهذا الاتهام.

وأضاف: بناء عليه أتقدم لسيادتكم بطلب التحقيق مع المدعوة السابق ذكرها، في هذه الاتهامات، وأرجو استدعاء مهندس الصوت الخاص بحفلتها الأخيرة لسؤاله، وكذلك مطالبتها بتقديم اي مستند يثبت أنني قمت بعقد أي اتفاق منذ اعتذاري عن العمل معها.

هيفاء وهبي



وتابع: وأود أن أحيط سيادتكم علماً بأن السبب الرئيسي لتركي هذا العمل والاعتذار عنه، أنني وصل لي لينك من يوتيوب محتواه عبارات من السب والقذف بأبشع الألفاظ تجاه المصريين، من تلك المدعوة السابق ذكرها، وهنا اتخذت قراري بأنه لا مجال عمل لي مع شخصية أهانت جموع أبناء وطني الشرفاء بأبشع الألفاظ، ومجددا تتهم موسيقي مصري باتهامات باطلة.



واختتم: أكتب لسيادتكم هذه الشكوى وكلي ثقة في أن نقابتي الموقرة لن تتواري عن اتخاذ اللازم لرد اعتباري واعتبار الشعب المصري الذي تم سبه بالكامل"، موضحاً أنه يرفق بشكواه صورة مما نشرته من ادعاءات كاذبة على حد وصفه.

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