هيفاء وهبي تتوعد مروجي شائعة زواجها وتعلق: حثالة التواصل الاجتماعي

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي محركات البحث في الساعات القليلة الماضية بعد تداول إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ زواجها من رجل الأعمال جمال رشاد، ويرصد لكم الموجز ردة فعل هيفاء وهبي في السياق التالي.



انزعجت هيفاء بشكل كبير من الشائعة بعد انتشارها ونشرت هيفاء رسائل بينها وبين المحامي الخاص بها تطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعة وذلك من خلال خاصية ستوري عبر منصة انستجرام.

منشور هيفاء وهبي

حثالة التواصل الاجتماعي

منشور هيفاء وهبي

كما شاركت جمهورها الصفحات المتسببة في انتشار الشائعة وتوعدت لهم بحساب عسير مدونة " برسم المساءلة القانونية، حثالة التواصل الاجتماعي".

مسلسل بمية الدهب

وفي سياق آخر، أعلن الفنان تامر عبد المنعم خروج مسلسل بمية الدهب بطولة هيفاء وهبي و أحمد صلاح حسني من السباق الرمضاني المقبل 2025 وذلك لعدم استكمال باقي حلقات المسلسل ليتم عرضه رمضان 2026.

هيفاء وهبي

ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في 24 يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.

أعمالها الخيرية

في 2020 شاركت هيفاء وهبي في حملة التبرعات لمحاربة فيروس كورونا، والتي أطلقتها قناة إم تي في اللبنانية ضمن برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم، إذ تبرعت بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية، توزّع 10 ملايين ليرة لمستشفى رفيق الحريري و 10 آخرين لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

في 14 فبراير 2023 إستجابت هيفاء سريعاً لمناشدة أطلقها الإعلامي السوري ماجد العجلاني، والذي طلب منها التبرع بـ500 علبة حليب للأطفال الرضع في حلب بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال، وخلال أقل من عشرين ساعة أرسلت هيفاء 1000 علبة حليب للأطفال الرضع، وطلبت عدم تصوير أي طفل خلال توزيع الحليب عليهم.

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