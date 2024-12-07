بعد كتابة 11 حلقة.. تامر عبدالمنعم يقرر تأجيل مسلسل"بمية الدهب" لرمضان 2026

قرر الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف مسلسل "بمية الدهب" تأجيل تصوير المسلسل نظرا لعدم كتابة سوى إحدى عشر حلقة فقط إلى الآن، وهذا الأمر الذي يستحيل معه الدخول للتصوير منتصف ديسمبر الجاري، ويكشف الموجز التفاصيل.

تأجيل مسلسل بـ مية الدهب

مسلسل "بمية الدهب" تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل ومن إنتاج الهرم وساند ميديا وماركيز هاوس.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بمية الدهب" كان من المفترض أن ان تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفا وهبي وتم ترشيح مجموعة من الفنانين،ولكن بسبب ظروف خاصه بفريق العمل تم التأجيل لموسم رمضان 2026.

هيفاء وهبي



يعد مسلسل بـ مية الدهب عن عودة درامية للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد غياب سنوات، منذ عرض آخر أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما".

آخر أعمال تامر عبدالمنعم



شارك الفنان تامر عبدالمنعم مؤخرا في السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل «محارب» من بطولة حسن الرداد ،أحمد زاهر، ماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، وسلوي عثمان، ومنة فضالي، وتامر عبدالمنعم، وغفران، ومحمود الليثي، وملك أحمد زاهر،، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، ومحمود وعمرو محمود ياسين، وحسن عيد.

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب الفنان تامر عبد المنعم للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع المسرح.

والتقى وزير الثقافة بالمخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والفنان تامر عبد المنعم، لمناقشة أبرز التكليفات الموكلة إل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن أهمية دور البيت الفني كأحد الروافد الثقافية والفنية الرئيسية بوزارة الثقافة، مشيرًا إلى أنه يضم العديد من الفرص والتحديات التي تتطلب وضع ضوابط محددة قابلة للتطبيق لضمان تطويره وعودته إلى دوره كمنارة ثقافية وفنية هامة.

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