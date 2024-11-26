أحمد وفيق ومحمد لطفي أحدث المنضمين لمسلسل بمية الدهب للنجمة هيفاء وهبي

تعاقد الفنان أحمد وفيق والفنان محمد لطفي على المشاركه في مسلسل بمية الدهب، الذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والمسلسل من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2025.

تفاصيل مسلسل بمية الدهب

ويرصد موقع “الموجز”، أبرز التفاصيل، حيث يواصل المخرج مرقس عادل ومؤلف العمل تامر عبدالمنعم، التحضير للعمل، ووضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار، بجانب الإتفاق على التفاصيل النهائية له قبل إنطلاق تصويره في منتصف شهر ديسمبر المقبل، كما سيسافر فريق العمل إلى لندن لتصوير المشاهد الخارجية لهم، مسلسل بمية الدهب من إنتاج شركات الهرم للإنتاج الفني وساند ميديا وماركيز هاوس.

أحمد وفيق

آخر أعمال أحمد وفيق

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد وفيق السينمائية مشاركته في فيلم أهل الكهف، الذي عرض مؤخراً في السينمات، وهو بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، هاجر أحمد، بسنت شوقي، جميل برسوم، رشوان توفيق، أحمد بدير، صبري فواز، مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي، وكان مقتبس عن رواية للكاتب الراحل توفيق الحكيم، ومعالجة درامية أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

أما أحدث أعمال أحمد وفيق فهي فيلم "الغربان"، الذي تدور أحداثه في جو من الحركة والتشويق، خلال أربعينيات القرن الماضي وتحديداً أثناء الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية، حيث يقوم صراع قوي بين أكثر من جهة، وهو بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، وآخرون من النجوم، ومن تأليف وإخراج ياسين حسن.

محمد لطفي

آخر أعمال محمد لطفي

أما آخر أعمال الفنان محمد لطفي الدرامية مشاركته في مسلسل بيت الرفاعي، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضاً:

أحمد وفيق: هتابع جودر بسبب ياسر جلال.. وواثق في بيتر ميمي

أحمد وفيق يكشف موقفه من المشاهد الساخنة: البوسة لو مش مفيدة مش هعملها

